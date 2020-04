JesuisAgentdevoyages - Léa : journal de voyage aux confins du confinement...

Episode 5 : lundi 23 mars. Tous les clients de Big-Boss Voyage sont rentrés. J’ai passé ces 8 jours à travailler sans interruption, à ne dormir que d’un œil, à répondre à 4h du matin à la fois aux clients qui se réveillent aux Caraïbes et à ceux qui vont se coucher en Thaïlande, à revalider des billets jour et nuit.



Je ne sais plus qui je suis, ni comment je m’appelle. Je me débarrasse du téléphone d’urgence que je confie à Big-Boss en espérant qu’il regarde le nombre de messages échangés depuis lundi dernier et qu’il s’en souvienne au moment où il s’agira de distribuer des primes.



Je vais maintenant pouvoir goûter aux joies du repos forcé. Je crois que c’est la première fois depuis que je travaille que je n’ai aucun client en voyage.



Rien ne peut plus arriver qui ferait que je sorte de la douce torpeur dans laquelle je vais désormais flotter.



Et désormais, que faire ? j’imagine commencer un journal de confinement. Ça pourrait faire un truc du style…



« Confinement, jour 8 : alanguie sur mon perron, je couve du regard mon Petit Prince et son amie imaginaire se lancer dans une course folle à l’ombre des ormes. Innocents. Insouciants. Inconscients ? La beauté de l’enfance me donne des ailes et des envies d’altruisme. Ce soir, à 20 heures (mais que veut dire l’espace-temps en ces temps de confinement ?), peut-être applaudirai-je les soignants, un verre de Chardonnay à la main, que le soleil couchant viendra iriser ».



« Confinement, jour 9 : mon petit Prince cherche à attraper un papillon qui virevolte. L’insecte tressaute, apeuré, et je réalise. Cette petite main aux tendres fossettes qui cherche à entraver la liberté du papillon est une métaphore du covid-19, et le papillon, notre insouciance, notre comme avant. Quand le papillon disparaît, je ris, je ris, éperdument, en lissant une mèche de mes cheveux. »



