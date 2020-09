Les Australiens seront-ils privés de tourisme et de touristes jusqu'en juillet 2021 ?

" L'AHPPC a indiqué que la situation internationale et nationale du COVID-19 continue de poser un risque inacceptable pour la santé publique.



La prolongation de la période d'urgence est une réponse appropriée à ce risque. "



S'il ne fait plus de doute qu'il ne sera plus possible de se rendre ni de sortir d'Australie jusqu'à cette date, un scénario encore plus pessimiste a été anticipé par le gouvernement.



Le Premier ministre du pays a indiqué récemment, qu'il serait peu probable " que les frontières de l'Australie s'ouvrent avant Noël ", mais qu'une bulle du voyage avec la Nouvelle-Zélande ou encore le Japon pourrait être créée en 2021.



A l'image du rendez-vous manqué, par l'Union européenne cet été.



Toujours selon le site australien, que le budget fédéral de juillet notait que " du 1er janvier au 30 juin 2021, on suppose que l'interdiction de voyager est levée, mais qu'une période de quarantaine de deux semaines est requise pour les arrivées en Australie ".



Une hypothèse confirmait par de nombreuses rumeurs circulant dans les hautes sphères australiennes, au plus grand désarroi des réceptifs et entreprises locales du secteur touristique.



Sur 25 millions d'habitants, plus de 12 millions sont salariés, dont 1 million dans le tourisme. Les conséquences s'annoncent désastreuses pour le pays.