Le Congrès des Entrepreneurs du Voyage 2020 aura lieu du 29 mai au 1er juin 2020 à Tirana en Albanie. Le syndicat a ouvert les inscriptions. Ces 3 jours seront rythmés par des conférences, ateliers de travail et workshop.Plusieurs thèmes seront abordés lors des séances plénières. Le grand débat posera la question suivante :Le congrès reviendra aussi sur l'ouverture du transport ferroviaire à la concurrence, la fragilisation des compagnies aériennes, l'absence de garantie des passagers, NDC… et la place des agences de voyages dans cet environnement.Au programme également : tendances du voyage, retour vers le futur ; croisières – clubs : complémentaires ou concurrents ? et enfin les relations avec les clients, les salariés, les fournisseurs sous l’influence de la RSE (responsabilté sociétale des entreprises).Les participants seront logés auLe congrès fera place également à la découverte et les adhérents pourront aussi découvrir ou redécouvrir ce pays qui compte 2,88 millions d’habitants.