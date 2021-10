Les billets d'avion moins chers de 13% en 2021

La question est revenue à plusieurs reprises avec la crise liée au covid-19. Les compagnies aériennes ont en effet dû réduire la voilure, impactées par les restrictions aux frontières et par les mesures de freinage ou les différentes phases de confinement imposées par leurs gouvernement respectifs.Pour relancer la machine, les transporteurs vont-ils tirer les prix vers le bas ou au contraire les faire grimper pour tenter de rattraper le manque à gagner ?Les données de l'Airlines Reporting Corporation (ARC) qui collabore avec Expedia Group nous permet d'avoir quelques éléments de réponse sur la tendance actuelle.Selon l'étude, les billets d'avion achetés parpar rapport à la période pré-Covid-19 (respectivement 15 %, 11,8 % et 12,9 % moins chers qu'en 2020, 2019 et 2018).L'étude montre en effet quedepuis le début d'année, alors que les vols domestiques ont été 1 à 2 % plus chers en moyenne par rapport à 2020 et 2019.