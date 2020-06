Les métiers de l’affrètement : Episode 1

C’est parti pour la mini-série présentant les métiers de l’affrètement et du voyage par AVICO.



Que vous soyez agent de voyage, travel manager, tour opérateur, freelance ou simplement intéressé par les métiers du voyage, cette série est faite pour vous !



Et on commence aujourd’hui avec notre premier épisode sur les Tour Opérateurs.



- Connaissez-vous la différence entre une série de vols ou de la consolidation ?

- Quelle est la checklist d’un Tour Opérateur lorsqu’il crée un package ?

- Savez-vous pourquoi les Tour Opérateurs ont recours à l'affrètement ?



Vous pouvez trouver les réponses à ces questions dans la vidéo ci-dessus créée avec la participation de nos experts Tour Opérateurs AVICO.





Retrouvez-nous tous les mois sur TourMaG & AirMaG pour un nouveau métier et un nouvel épisode !