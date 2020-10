Les métiers de l’affrètement : Episode 3

- La définition du besoin- L’interrogation du marché- La construction d’une réponse qualifiée- La préparation du vol- La réalisation du vol- Notre accompagnement une fois que le vol s’est poséGrâce à la vidéo ci-dessus conçue avec nos experts de l’affrètement commercial, nous espérons que tout cela n’aura plus de secret pour vous, et si ce n’est pas le cas, contactez-nous ;-)Retrouvez-nous tous les mois sur AirMaG by TourMaG pour un nouveau métier et un nouvel épisode !