"Les petites mains" ne font pas que du cinéma ! 🔑

Mais, tout cela ne devrait pas nous faire oublier les autres drames qui se jouent en sous mains, dans de nombreux foyers et de nombreuses vies déchirées par des difficultés quotidiennes sans nom.C’est pourquoi, il me semble opportun de les rappeler, par l’entremise de ce film, joyeux, drôle, animé par des personnalités hautes en couleurs et qui s’achève par une note très gaie : un défilé de «» devant un palace parisien, réalisé par femmes éclatantes dans leurs costumes de fête, souriantes et dansantes.Après des mois de grève, ces femmes ne sont autres que des femmes de chambres comme celles qui ont mené plus de deux mois de grève àet dans d’autres villes comme Barcelone, pour protester contre les conditions de travail inacceptables auxquelles elles sont acculées.Le tout pour des salaires ne dépassant par les 1000 euros mensuels alors qu’une chambre de palace peut s’élever à 9000 euros la nuit ! Précarité, absence de reconnaissance et de compensations salariales, mépris… « Les petites mains » admirablement mises en scène par le cinéaste Nessim Chikhaoui , ne sont que l’autre côté du miroir, celui où en coulisses,sans lesquels les touristes ne profiteraient pas du même niveau de service et de confort. Et cela au détriment de leur santé et leur vie de famille !Certes, nous vivons dans un pays où la protection sociale existe et où de nombreux salariés exercent leur métier dans des conditions appréciables.Mais, globalement, dans le monde, l’économie informelle continue de régner dans le secteur touristique et notamment pour les femmes et surtout les femmes immigrées qui n’ont d’autres choix que de confectionner et vendre un peu d’artisanat et un peu de nourriture, ainsi que leur force de travail.Difficile à évaluer par définition, l’économie informelle est loin de se tarir et sera sans doute encore longtemps le propre de bien des oubliés de la croissance exponentielle du tourisme dans le monde.