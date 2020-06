Levée de la quatorzaine Outre-Mer : Exotismes reprend ses départs le 11 juillet

L'annonce de la levée de la quartorzaine est une bonne nouvelle pour les professionnels du tourisme et notamment pour Exotismes, spécialiste des îles.



Le voyagiste numéro 1 du marché français sur l'île de la Réunion avec 14500 clients et les Antilles (Guadeloupe, Martinique, Saint-Barthélemy, Saint Martin) avec 36000 clients, se réjouit qu’une date officielle soit enfin communiquée aux vacanciers sur ce sujet.



Pendant ces dernières semaines Exotismes a préparé activement la relance de ses destinations d’outre-mer grâce à ses liens historiques et amicaux avec ses partenaires hôteliers et aériens précise un communiqué.



Ainsi, le tour-opérateur rétablit ses voyages vers les Antilles françaises et la Réunion le 11 juillet et vers Tahiti et ses Îles le 15 juillet.



A noter qu’après les annonces gouvernementales, la consultation du site d’Exotismes a connu + 350 % de visites supplémentaires.