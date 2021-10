Levée des motifs impérieux entre la Guadeloupe et la Martinique

Les modalités de déplacements entre la Métropole et les Outre-mer avaient évolué le 4 octobre dernier. Depuis cette date, les voyageurs français vaccinés n'ont plus aucune formalité à remplir pour se rendre à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, en Guadeloupe, en Martinique, à la Réunion, à Mayotte et en Guyane.Les voyageurs non-vaccinés, quant à eux, devront encore justifier d'un motif impérieux et s'auto-isoler.A noter également que depuis le 15 octobre 2021, les tests PCR et antigéniques seront payants pour les personnes non vaccinées et sans ordonnance. Les personnes vaccinées et les mineurs notamment seront elles, exemptées des tests payants : PCR ou antigéniques ils seront pris en charge par l'Assurance Maladie. Cette mesure s'applique en Métropole et à la Réunion.Dans les territoires d'Outre-mer, le dispositif de fin de remboursement des tests a été adapté.En Guyane, en Martinique et en Guadeloupe, la fin de la gratuité des tests interviendra à la date de fin de l’État d'urgence sanitaire. Quant à Mayotte, le dispositif de fin de la gratuité des tests ne s'y appliquera pas.