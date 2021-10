Tests payants : quel changement pour les voyageurs ?

à partir du 15 octobre fin du remboursement systématique des tests

A partir du 15 octobre 2021, les tests PCR et antigéniques seront payants pour les personnes non vaccinées et sans ordonnance. Les personnes vaccinées et les mineurs notamment seront elles, exemptées des tests payants : PCR ou antigéniques ils seront pris en charge par l'Assurance Maladie.

Rédigé par Céline Eymery le Mercredi 13 Octobre 2021

