Voyageurs étrangers vaccinés : comment obtiendront-ils le pass sanitaire ?

Les Français vaccinés et vivant à l'étranger n'ont pour le moment pas de pass sanitaire

Prévu pour enquiquiner les non vaccinés et pousser les récalcitrants dans les centres de vaccinations, le pass sanitaire pose des problèmes que le gouvernement n'avait pas identifiés. Ainsi, les Français de l'étranger, vaccinés en dehors de la France à l'aide d'un des vaccins homologués par l'Union européenne, n'ont pas de pass sanitaire. Le cas est le même pour les Américains vaccinés et autorisés à voyager dans l'Hexagone. Début août, comment ces deux publics vont faire pour prendre un verre, manger et se rendre dans un hôtel ? Nous avons demandé à Jean-Baptiste Lemoyne.

Rédigé par La Rédaction le Mardi 27 Juillet 2021

Lu 252 fois