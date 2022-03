Levée totale des restrictions : La Norvège et l'Islande de Quartier Libre respirent

« Depuis le 12 février dernier, se rendre en Norvège est redevenu simplissime, plus de test, de quarantaine et de formulaire. A l’intérieur du pays, plus de masque ou de distanciation sociale. On respire librement et les voyageurs ne s’y trompent pas puisque les réservations repartent de plus belle »

« La croisière dans ce fjord est juste éblouissante. Sont-ce les conséquences de ma chute sur la glace d’Oslo la veille ou le syndrome de Stendhal ? Mais cette vision m’a littéralement provoqué un sentiment de vertige. Ce qui est certain, c’est qu’il faut la faire au moins une fois dans sa vie. Et d’apprendre que le jour de la fête nationale du pays tombe à la Saint Pascal, cela a achevé de me convaincre que la Norvège est vraiment fantastique ! »