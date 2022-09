Appli mobile TourMaG



#LiveAgain : l'Afrique du Sud vous invite à « re-vivre » Faites l’expérience du voyage d’une vie, vous en reviendrez profondément changé

Un pays rempli d'expériences riches, authentiques et sans filtre. Des paysages d’une beauté à couper le souffle, une faune sauvage rugissante, une énergie urbaine vibrante, une diversité culturelle et un accueil chaleureux, une histoire riche et millénaire, une explosion de saveurs à goûter - c’est la promesse d’un voyage en Afrique du Sud.

Rédigé par Interface Tourism le Dimanche 11 Septembre 2022





Alors que le tourisme repart à la hausse en Afrique du Sud, la destination lance sa nouvelle campagne en France et en Europe du Sud, invitant les voyageurs à vivre à nouveau et à réveiller leurs sens.



Toucher, sentir, écouter, se reconnecter avec son corps, son âme et son esprit – autant d’expériences qui font d’un séjour en Afrique du Sud un voyage dont on revient transformé.



Une desserte aérienne en direct vers Johannesburg et Le Cap cet hiver Avec déjà plus de 25 000 visiteurs français qui ont fait le voyage vers la nation arc-en-ciel entre janvier et mai 2022, les perspectives touristiques de la destination sont bonnes pour le reste de l’année, notamment grâce à la reprise de la ligne directe Paris CDG - Le Cap, qui sera opérée par Air France trois fois par semaine à partir du 30 octobre prochain en Boeing B787-9 Dreamliner. A cette desserte s’ajoute également le vol quotidien entre Paris et Johannesburg. Les sept vols hebdomadaires sont opérés en Boeing 777.



Une vie urbaine trépidante De Johannesburg au Cap, en passant par Durban ou Port Elizabeth, l’art de vivre sud-africain se décline de multiples manières dans les grandes métropoles urbaines du pays. Parmi les nouveautés, Alto234, le plus haut bar urbain d’Afrique du Sud, a ouvert ses portes sur le rooftop du Leonardo Hotel à Sandton, Johannesburg. Comme son nom l’indique, situé à 234m d’altitude, ce nouveau repaire épicurien offre un panorama à 360° qui s’étend jusqu’à la chaîne de montage du Magaliesberg.



Des paysages époustouflants et des sensations fortes L’Afrique du Sud se distingue aussi par son incroyable variété de paysages à couper le souffle, entre montagnes majestueuses, plaines infinies et cascades tumultueuses. On les découvre à pied, à cheval, à vélo, en bateau, les possibilités sont infinies. Pour profiter de ces panoramas exceptionnels, la destination propose aux visiteurs des installations tout aussi spectaculaires : la plus grande tyrolienne du monde – plus de 3 km de long ! – a pris ses quartiers à une heure de route du Cap, à Caledon. L’année prochaine, une nouvelle passerelle suspendue ouvrira sur le site de God’s Window, l’un des plus beaux points de vue d’Afrique du Sud. Ce Skywalk, flottant dans le vide sur plus de 12 mètres depuis la falaise, permettra d’admirer l’incroyable panorama sur la Blyde River Canyon Nature Reserve.

Des hébergements uniques dans une nature sauvage et préservée Un voyage en Afrique du Sud n’est pas complet sans une plongée au cœur de sa nature fascinante. Pour profiter d’une rencontre unique avec une faune et une flore sauvages et préservées, la destination propose des hébergements à la hauteur de la beauté de ses paysages pour une immersion véritable. Au cœur des plaines de Camdeboo, dans la Mount Camdeboo Game Reserve, se dressent deux nouveaux PODs écologiques se fondant parfaitement avec le paysage environnant. Sorte de « tiny house », ces PODs mêlent confort et faible impact environnemental, tout en offrant aux voyageurs une vue imparable sur les plaines. Autre possibilité, la réserve des Misty Mountains a récemment inauguré de nouveaux hébergements en dôme transparent, perché au milieu des arbres à 230m au-dessus du niveau de la mer, de quoi profiter des étoiles la nuit ou des vues sur l’Océan Indien le jour.



Une histoire vivante L’Afrique du Sud a à cœur de mettre en lumière son histoire et de la faire vivre à ses visiteurs. Récemment ouvert, Sanctuary Mandela, l'ancienne maison de Nelson Mandela dans la banlieue verdoyante de Houghton à Johannesburg, a été transformée en boutique-hôtel de charme. Cette adresse propose neuf chambres seulement, dont la suite présidentielle qui était l'ancienne chambre de Mandela, avec un bar et un restaurant également ouverts au public. Il s'agit d'un espace de réflexion et de tranquillité qui offre aux visiteurs la possibilité de faire l'expérience intime de la nature hospitalière de Mandela.



Une gastronomie locale à l’écoute de son environnement



→ En savoir plus sur la campagne #LiveAgain Côté gastronomie, le premier chef étoilé Michelin d’Afrique du Sud, Jan Hendrik van der Westhuizen, vient d’ouvrir un nouveau restaurant à Tswalu Kalahari dans la province du Cap Nord. Nommée Klein JAN, cette nouvelle adresse propose une cuisine inspirée des ingrédients peu explorés de la région. Situé dans l’une des plus grandes réserves privées du pays, le restaurant a déjà été récompensé pour sa démarche durable. Côté vin, la région de Stellenbosch mise sur le slow tourisme en proposant des randonnées-dégustations au cœur des vignes. Le circuit de 12km est une véritable ode aux paysages spectaculaires de cette grande région viticole !



Pour toute demande, n'hésitez pas à contacter Interface Tourism, l'agence partenaire en France de South African Tourism :Email : afriquedusud@interfacetourism.com Tél : 01 53 25 11 11

