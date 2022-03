Appli mobile TourMaG



Liverpool, une ville dans le vent

Au nord-ouest de l’Angleterre, là où la rivière Mersey se jette dans la mer d’Irlande, c’est Liverpool. Résolument tournée vers la mer elle fut un port majeur de l’Empire britannique. Célèbre pour avoir vu naître les Beatles, elle assure avec succès ce destin musical. Ville au charme intimiste elle aime tous les arts. Le saviez-vous ? Elle possède le plus grand nombre de musées du pays après Londres. Son street art est particulièrement haut en couleurs. Elle réserve aussi à ses visiteurs quelques particularités hors des sentiers battus. En voici quelques exemples.





Rédigé par Michèle SANI le Vendredi 4 Mars 2022

Mersey Tunnels. La visite guidée du tunnel qui, inauguré en 1934, relie George’s Building un bâtiment Art Déco qui vaut à lui seul le détour.



Restons dans les sous-sols avec la crypte de Lutyens. Ce chef d’œuvre architectural aux voûtes en briques et piliers de granit est situé sous la Cathédrale métropolitaine de Liverpool qui était destinée à devenir la deuxième plus grande église du monde ! S’aventurer à l’intérieur des tunnels et réseaux de transports souterrains – dont la plupart des locaux n’ont même pas idée – c’est ce que proposes. La visite guidée du tunnel qui, inauguré en 1934, relie Liverpool à Birkenhead sur l’autre rive de la Mersey s’effectue au départ duun bâtiment Art Déco qui vaut à lui seul le détour.Restons dans les sous-sols avec la. Ce chef d’œuvre architectural aux voûtes en briques et piliers de granit est situé sous la Cathédrale métropolitaine de Liverpool qui était destinée à devenir la deuxième plus grande église du monde !

« Royal Albert dock » représente l’une des plus importantes attractions touristiques de Liverpool. Ce complexe de docks et d’entrepôts construit en 1846 fut entièrement réaménagé durant les années 1980. Plusieurs musées y sont installés, comme le Merseyside Maritime Museum (Musée international de l’esclavage), The Beatles Story consacré aux quatre célèbres natifs de Liverpool - .John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Richard Starkey, dit Ringo Starr – qui révolutionnèrent la pop music. On y trouve aussi la Tate Liverpool, le plus grand musée d’art moderne du pays après Londres, et de nombreuses galeries, des bars, des restaurants, des hôtels…



Liverpool a su mettre en valeur ses monuments, son histoire et son patrimoine. Il en est pour exemple le Cavern quarter qui tient sa célébrité du Cavern Club où le fameux groupe anglais fit ses premiers pas et se produisit régulièrement.



City Unscripted propose de nombreuses visites guidées thématiques (street art, gastronomie, histoires locales, légendes, folklore...). De son côté le Liverpool Brewery Tours se spécialise dans les circuits dédiés aux bières locales.



Pour une approche disons plus sportive adressez-vous au Liverbirds 5km run qui marie jogging, anecdotes croustillantes sur l’histoire de la ville et photos. Des versions vélo sont proposées par Liverpool Cycle Tours.

Les amateurs de sports nautiques et d’émotions fortes se dirigeront vers le Liverpool

Arts et spectacles Le Shakespeare North Playhouse qui ouvrira été 2022 redonnera vie aux œuvres du grand maître du théâtre anglais dans un nouvel espace ultra-moderne. Au St George’s Hall, une expérience originale vous attend, The History Whisperer vous transportera dans une des salles de concerts favorites de la Reine Victoria via des technologies immersives originales mariant narration, musique et réalité augmentée.



Un lieu chargé d’histoire, les ruines de l’église St Luke, qui subit les bombardements allemands pendant la Seconde Guerre mondiale, est aujourd’hui converti en un espace unique en son genre dédié au cinéma, aux concerts et aux spectacles de stand up.



Sur son front de mer Liverpool vous prépare pour l’automne prochain (entre le 21 octobre et le 6 novembre) River of Light Trail un somptueux itinéraire lumineux bordé d’installations laser, de sculptures interactives et de tunnels fluorescents.



Toujours en bordure de mer, au nord de la ville, à environ 20 minutes en train, la plage de Crosby Beach sert de cadre à Another Place, l’installation des sculptures de l’artiste Anthony Gormley. Au crépuscule, face à la mer, émotion garantie.



Des lieux originaux pour passer la nuit Le Yellow Submarine n’est pas une location de vacances comme les autres. Baptisée ainsi en hommage au célèbre album des Beatles (1969) cette péniche dispose de trois chambres et de tout l’équipement moderne est remplie à ras-bord d’objets de collection liés aux « Fab Four » et autres curiosités vintage.



Tenu par une famille, le 2 Blackburne Terrace est un hôtel de centre-ville accueillant. Il dispose de quatre suites, véritables petits bijoux avec baignoire à pied surplombant la ville, mobilier ancien et linge de lit en coton égyptien. Vos hôtes, Sarah and Glenn, se feront une joie de partager leur connaissance de leur ville de vous donner des conseils.



Avec son style intimiste et sa décoration ludique et inventive, le Lock and Key fait l’unanimité parmi les observateurs. Si chacune des 14 chambres est unique en son genre, toutes ont en commun un papier peint haut en couleurs, des fauteuils de velours et de superbes salles de bain de marbre. Certaines des chambres disposent de leur propre bar. Bon à savoir : le restaurant de l’hôtel sert une cuisine bistronomique élégante.



Pour prendre un verre, se restaurer Baltic Market est un haut lieu de la



Le Vibe se distingue par sa carte entièrement végane. Pour le petit-déjeuner, pour un déjeuner dominical ou tout simplement dévorer des nachos au guacamole, c’est un café familial chaleureux où l’on aime passer de bons moments entre amis.



Brasserie récemment ouverte à l’intérieur de la halle de Duke Street Market, le Barnacle fait la part belle aux producteurs locaux avec ses délicieux plats de crabe, de palourdes et de coques, de viandes, de légumes et de fromages. Pour un afternoon tea original dans une ambiance latino, rendez-vous à l’Alma de Cuba situé dans une église joliment reconvertie. Et les amateurs de la série Peaky Blinders devront impérativement se munir de leur casquette plate et de leur montre à gousset pour tester le pub du même nom, installé dans une ancienne brasserie des année 1920, à Cains Brewery Village.



Est-ce un jardin sur les toits? Un bar à cocktails ? Un salon de thé ? Un restaurant ? Oh Me Oh My est un peu tout cela à la fois. Lieu idéal pour partager un verre au coucher du soleil, un dîner romantique ou un concert. Niché au dernier étage de l’Africa House, avec une vue imprenable sur le Liver Building, chef d’œuvre emblématique de l’architecture de Liverpool, c’est le secret le mieux gardé de Liverpool !



Se rendre à Liverpool et s’y déplacer L’aéroport John Lennon est desservi par les plus grandes compagnies aériennes internationales et intérieures.

La ville est accessible par train rapide depuis les plus grandes métropoles du pays. A partir de Londres, Le plus rapide ne prend que 2h12. Manchester est à moins de1h.



L’un des moyens les plus originaux de profiter des vues de Liverpool est de prendre un Mersey Ferry. La ville dispose également d’un bon réseau de trains et de bus très majoritairement accessibles en fauteuil roulant.

Glasgow dispose d’un important réseau de voies réservées aux bus et véhicules cyclables. A louer des vélos normaux ou électriques avec CityBike.



Les sites et attractions de Grande-Bretagne appliquent tous des mesures sanitaires différentes pour la sécurité de leurs visiteurs. Nous vous recommandons de consulter leurs sites internet avant de partir pour vous renseigner sur les contraintes qui s'appliquent.



Cité historique tournée vers la mer, accueillante et animée, Liverpool surprend par ses contrastes, par la richesse de ses musées, la diversité de ses pubs de ses restaurants et ses nombreuses activités de plein air.

A retrouver dans notre dossier destination.



A suivre : Birmingham

