Location de voitures : la Macif entre au capital de Carbookr

Fort de cette participation, Carbookr continue de co-construire un modèle de mobilité innovant, efficace et responsable pour tous les partenaires de son écosystème

Epaulés par des acteurs de référence, nous accélérons notre proposition de valeur sur les différents segments de la location de véhicules. Nous sommes fiers de cette entrée au capital et souhaitons mettre à profit notre technologie et nos services auprès de tous les sociétaires Macif".

La Macif, via son véhicule d’investissement Macif Innovation, vient d'investir dans la start-up marseillaise Carbookr, spécialisée dans lalégers et utilitaires.En entrant au capital de la marketplace, l’assurance mutualiste souhaite améliorer son offre de service pour ses sociétaires en matière de véhicule de remplacement en cas de panne ou de sinistre, àIl faut dire que Carbookr donne accès à plus deEn complément, la start-up propose une offre de services autour de la prestation de location : mise à disposition deen cas de réservations multiples de véhicules., ont déclaré Frederi Villa Vega et Nicolas Job, co-fondateurs de Carbookr, dans un communiqué.