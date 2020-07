Loirevelo.com Loirevelo.com, Les châteaux de la Loire à Vélo

Loirevelo est une agence réceptive spécialisée dans les séjours de la Loire à vélo.

Au cœur des châteaux de la Loire, nous organisons des séjours sur-mesure pour les familles, les couples ou encore les groupes d’amis qui souhaitent découvrir le Val de Loire, son fleuve et ses châteaux. Nos séjours sont tout compris pour permettre aux voyageurs à vélo de profiter pleinement des pistes de la Loire à Vélo.

Pour tous les amoureux du vélo ou pour les amateurs curieux, la Loire à vélo n’attend que vous ! Etant installée à 2 pas de la Loire et des châteaux, c’est depuis Blois que toute l’équipe est à votre écoute pour vous créer le séjour sur mesure qui répondra 100% à vos attentes.



Sur Loirevelo.com, vous pouvez aussi retrouver nos nombreux séjours clés en main vous permettant de découvrir le Val de Loire à votre rythme, il y en a pour tous les goûts !



En itinérance ou en marguerite, nous vous conseillerons avec plaisir sur ce qui convient le mieux à vos souhaits de vacances. Pour les indécis, c’est avec le sourire que nous répondrons à toutes vos questions par mail ou par téléphone.



Implantés directement sur le territoire, au cœur des châteaux de la Loire, nous donnons toutes les bonnes adresses et tous les conseils utiles pour profiter du Val de Loire. Depuis 2013, la Vallée de la Loire n’a plus de secret pour nous. Jeunes, dynamiques et passionnés de tourisme nous avons à cœur de faire connaitre notre belle région.



Nous travaillons avec des partenaires amoureux de la destination qui ont tous l’habitude d’accueillir les voyageurs à vélo. Ils sont reconnus pour la qualité de leur accueil et de leur prestation. Tous sont labélisés accueil vélo pour une total sérénité !



Nous organisons le séjour en étroite collaboration avec vous pour répondre à ce que vous souhaitez. Nous vous conseillons les meilleurs itinéraires pour vous faire passer par les chemins où vous aurez le plus de chances de découvrir de beaux endroits !



Tous nos séjours comprennent :

• Les nuits en hôtel, les petits déjeuners

• Les entrées coupe-files pour les châteaux

• La location des vélos (nous prêtons les antivols, les casques et les sacoches)

• Le transfert des bagages entre chaque hôtel pour les séjours en itinérance

• Les itinéraires des balades

• L’assistance

• Les bons plans et les astuces !



Horaires : De 9h à 19h

Jours d'ouverture : du lundi au vendredi, par téléphone le samedi et le dimanche

Langues parlées : Français - Anglais - Allemand



Vos contacts :

Pierre LAMBIN

Directeur

pierre@cheverny-voyages.com

Tel : +33 (0)2 54 74 57 05

Mobile : +33 (0)6 28 34 10 41



Lissandra PAPIN

Responsable Commerciale

lissandra@cheverny-voyages.com

Tel : +33 (0)2 54 46 20 26

Mobile : +33 (0)7 88 11 23 53



Mélanie COLIN

Commerciale

melanie@cheverny-voyages.com

Tel : +33 (0)2 54 46 20 26

Mobile : +33 (0)7 88 11 23 53



Adresse postale : 3 avenue Gambetta, 41000 Blois



Site web : loirevelo.com



