LoveYourLocal : TripAdvisor vient en aide aux professionnels de la restauration

En cette période d’incertitude, le dynamisme et la diversité qui inspirent les gens à voyager sont menacés.



Les entreprises locales et les personnes qui y travaillent ont besoin de soutien en ce moment, que ce soit à travers l’achat d’une carte-cadeau par exemple, la commande d’un plat à emporter ou la rédaction d’un avis

nous déployons des fonctionnalités gratuites pour permettre aux propriétaires et aux exploitants de restaurants de mettre plus facilement en avant les dernières informations sur leur établissement,

Si tous ceux qui peuvent se le permettre commandaient une carte cadeau ou un repas à se faire livrer, ces revenus pourraient faire toute la différence pour aider leur restaurant local à payer ses factures et son personnel pendant cette période

" a déclaré Lindsay Nelson, Directrice de l’expérience et de la marque chez Tripadvisor. Si les établissements ne peuvent plus recevoir de clients, ils peuvent leur faire livrer des plats. Pour offrir une meilleure visibilité aux restaurants toujours ouverts «» déclare Bertrand Jelensperger, vice-président Tripadvisor Restaurant et PDG de The Fork.».