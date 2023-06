Luxe : l'américain Auberge Resorts accélère en Europe 🔑

Selon Craig Reid, le Domaine des Etangs incarne "le meilleur de l'art de vivre à la française" .



Dans la bouche d'un Américain, ces mots ont une saveur particulière. D'ailleurs, Craig Reid en convient volontiers : "Aux Etats-Unis, nous n'avons pas la chance d'avoir un patrimoine ancien à mettre en valeur" .



Si Auberge Resorts Collection choisit des " propriétés historiques" pour compléter son portefeuille d'hôtels, c'est parce qu'elles permettront de "créer avec les clients un lien unique et authentique avec la région où elles se trouvent ".



Depuis le Domaine des Etangs, les clients peuvent facilement explorer les Charentes, prendre un verre à une terrasse à Massignac, visiter les caves de Cognac, aller à Limoges acheter de la porcelaine ou découvrir, plus au Sud, les célèbres châteaux viticoles du Bordelais.



L'idée, c'est rien moins que de leur faire vivre une sorte de "conte de fées" , comme le dit Craig Reid. En leur proposant, par exemple, de "dormir dans le lit d'un prince" et de se familiariser avec "l'âme" d'un terroir.



Vu de France, cela peut faire sourire ou sembler banal, mais, selon Craid Reid, une clientèle internationale aisée, américaine notamment mais pas seulement, en quête d'une "simplicité" et d'une "authenticité" qui ne font pas partie de son quotidien, sera sensible à ce genre de propositions.



Car cette clientèle est désireuse, par exemple, " d'apprendre la manière dont des choses aussi simples que le bon pain sont faites ", d'acheter des produits sains à de petits producteurs sur un marché local. Ou, encore, de goûter un de ces desserts raffinés dont la France a le secret.



"Les grands hôtels américains ont des chefs, mais pas de pâtissiers" , regrette Craig Reid, également prompt à mettre en avant la qualité et la diversité des paysages français, restés un peu sauvages. "Pour un Américain, c'est une rareté, des paysages comme cela" , souligne-t-il.



Incontestablement, depuis la crise sanitaire, la clientèle de luxe est davantage en quête de "plaisirs simples", de bien-être et de reconnexion avec la nature. Elle apprécie donc les lieux calmes et intimistes où elle peut, éventuellement aussi, télétravailler.



Incontestablement, le Domaine des Etangs coche toutes les cases.