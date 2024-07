Luxe : "la personnalisation de la relation avec le client est essentielle"

In fine, plus qu'à acquérir des compétences au sens propre du terme, les formations aident surtout à mieux se positionner face à la clientèle haut de gamme, "à casser des biais cognitifs" -autrement dit des préjugés-, à "confronter ses pratiques" avec celles d'autres professionnels, à "prendre de la hauteur" , à "se remobiliser pour "retrouver une envie".



Elles sont l'occasion de belles surprises (des "je ne l'aurais pas vu comme ça !" ou "je ne m'attendais pas à ça !" ). Et de belles remises en cause. Et ce d'autant plus qu'aujourd'hui les équipes (des agences comme des hôtels) sont de plus en plus pluri-générationelles et pluri-culturelles.



" Une formation réussie ", conclut Xavier Gheysens, c'est une "formation dont on repart remotivé".