Mānava Premium : Air Tahiti Nui fait évoluer sa classe Premium Economy

La compagnie aérienne Air Tahiti Nui annonce une série d’améliorations majeures pour sa cabine Premium Economy. Rebaptisée Mānava Premium, cette classe offre un service repensé dans les moindres détails pour conjuguer élégance et confort polynésien.



Les passagers pourront désormais profiter de :



● Une boisson d’accueil fruitée aux saveurs tropicales, servie dès l’embarquement ;



● Une nouvelle offre de repas gourmets, élaborée à partir de produits soigneusement sélectionnés ;



● Une carte de boissons élargie, incluant un crémant et une sélection de vins servis dans une verrerie élégante ;



● Des coussins plus grands et moelleux pour un confort optimal ;



● Des casques audio réutilisables et plus agréables à porter ;



● Une trousse de confort écoresponsable, au design modernisé ;



● Un service de table amélioré, avec de véritables couverts et des supports recyclables ;



● Et enfin, l’accès prioritaire aux contrôles de sécurité dans les aéroports de Papeete, Paris-CDG, Auckland et Seattle.

