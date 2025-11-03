Mānava Premium : Air Tahiti Nui fait évoluer sa classe Premium Economy

Une expérience Mānava Premium enrichie
La compagnie aérienne Air Tahiti Nui annonce une série d’améliorations majeures pour sa cabine Premium Economy. Rebaptisée Mānava Premium, cette classe offre un service repensé dans les moindres détails pour conjuguer élégance et confort polynésien.
Les passagers pourront désormais profiter de :
● Une boisson d’accueil fruitée aux saveurs tropicales, servie dès l’embarquement ;
● Une nouvelle offre de repas gourmets, élaborée à partir de produits soigneusement sélectionnés ;
● Une carte de boissons élargie, incluant un crémant et une sélection de vins servis dans une verrerie élégante ;
● Des coussins plus grands et moelleux pour un confort optimal ;
● Des casques audio réutilisables et plus agréables à porter ;
● Une trousse de confort écoresponsable, au design modernisé ;
● Un service de table amélioré, avec de véritables couverts et des supports recyclables ;
● Et enfin, l’accès prioritaire aux contrôles de sécurité dans les aéroports de Papeete, Paris-CDG, Auckland et Seattle.
Les passagers pourront désormais profiter de :
● Une boisson d’accueil fruitée aux saveurs tropicales, servie dès l’embarquement ;
● Une nouvelle offre de repas gourmets, élaborée à partir de produits soigneusement sélectionnés ;
● Une carte de boissons élargie, incluant un crémant et une sélection de vins servis dans une verrerie élégante ;
● Des coussins plus grands et moelleux pour un confort optimal ;
● Des casques audio réutilisables et plus agréables à porter ;
● Une trousse de confort écoresponsable, au design modernisé ;
● Un service de table amélioré, avec de véritables couverts et des supports recyclables ;
● Et enfin, l’accès prioritaire aux contrôles de sécurité dans les aéroports de Papeete, Paris-CDG, Auckland et Seattle.
Des sièges plus spacieux pour plus de confort
La classe Mānava Premium conserve les confortables sièges ZODIAC Aerospace Z535, offrant une inclinaison de 20 cm et un repose-pieds ergonomique. Les voyageurs bénéficient également des avantages exclusifs déjà en place : une franchise bagages de 2 x 23 kg et l’accès à une file d’enregistrement dédiée.
Air Tahiti Nui : la Polynésie connectée au monde
Depuis Tahiti, Air Tahiti Nui dessert les grandes destinations internationales telles que Paris, Auckland, Tokyo, Los Angeles et Seattle. Grâce à ses partenariats en partage de code avec Alaska Airlines, American Airlines, SNCF, AirCalin, Air New Zealand, Japan Airlines, Korean Air et Qantas, la compagnie relie la Polynésie à 10 pays dans le monde entier.
Assistance & informations pour les agences de voyage
Tél : 0825 02 42 02 (0,15€ / min)
Courriel : helpdesk.fr@airtahitinui.com
Lun – Ven 08h00 à 19h00 (sauf jours fériés)
Réservations & informations pour les passagers
Tél : +33 (0)9 71 07 93 75 (prix d’un appel local)
Courriel : res.fr@airtahitinui.com
Club Tiare : clubtiare.fr@airtahitinui.com
Lun – Sam 08h00 – 20h00 (sauf jours feriés)
Direction France & Europe (fermée au public)
28 boulevard Saint-Germain, 75005 Paris
Site web :
www.airtahitinui.com
Tél : 0825 02 42 02 (0,15€ / min)
Courriel : helpdesk.fr@airtahitinui.com
Lun – Ven 08h00 à 19h00 (sauf jours fériés)
Réservations & informations pour les passagers
Tél : +33 (0)9 71 07 93 75 (prix d’un appel local)
Courriel : res.fr@airtahitinui.com
Club Tiare : clubtiare.fr@airtahitinui.com
Lun – Sam 08h00 – 20h00 (sauf jours feriés)
Direction France & Europe (fermée au public)
28 boulevard Saint-Germain, 75005 Paris
Site web :
www.airtahitinui.com
Autres articles
-
Air Tahiti Nui, le plus court chemin vers la Polynésie et le Pacifique sud
-
Eté 2024 : Air Tahiti Nui passe en vol quotidien entre Paris et Tahiti
-
Air Tahiti Nui souffle ses 25 bougies
-
Air Tahiti Nui : "Nous sommes sur une inflation très modérée, de l'ordre de 3%" (Vidéo)
-
Seattle, découvrez un autre visage de la côte Ouest des Etats-Unis