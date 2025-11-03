TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Mānava Premium : Air Tahiti Nui fait évoluer sa classe Premium Economy

Une montée en gamme depuis le 1er octobre 2025


Air Tahiti Nui continue de faire voyager ses passagers dans les meilleures conditions. La compagnie polynésienne franchit une nouvelle étape en revalorisant sa classe intermédiaire, désormais baptisée Mānava Premium — « Mānava » signifiant « Bienvenue ». Depuis le 1er octobre 2025, cette évolution marque une expérience de vol encore plus confortable et raffinée.


Rédigé par le Lundi 3 Novembre 2025

Une expérience Mānava Premium enrichie

© Air Tahiti Nui
© Air Tahiti Nui
CroisiEurope
La compagnie aérienne Air Tahiti Nui annonce une série d’améliorations majeures pour sa cabine Premium Economy. Rebaptisée Mānava Premium, cette classe offre un service repensé dans les moindres détails pour conjuguer élégance et confort polynésien.

Les passagers pourront désormais profiter de :

● Une boisson d’accueil fruitée aux saveurs tropicales, servie dès l’embarquement ;

● Une nouvelle offre de repas gourmets, élaborée à partir de produits soigneusement sélectionnés ;

● Une carte de boissons élargie, incluant un crémant et une sélection de vins servis dans une verrerie élégante ;

● Des coussins plus grands et moelleux pour un confort optimal ;

● Des casques audio réutilisables et plus agréables à porter ;

● Une trousse de confort écoresponsable, au design modernisé ;

● Un service de table amélioré, avec de véritables couverts et des supports recyclables ;

● Et enfin, l’accès prioritaire aux contrôles de sécurité dans les aéroports de Papeete, Paris-CDG, Auckland et Seattle.


Des sièges plus spacieux pour plus de confort

La classe Mānava Premium conserve les confortables sièges ZODIAC Aerospace Z535, offrant une inclinaison de 20 cm et un repose-pieds ergonomique. Les voyageurs bénéficient également des avantages exclusifs déjà en place : une franchise bagages de 2 x 23 kg et l’accès à une file d’enregistrement dédiée.

Air Tahiti Nui : la Polynésie connectée au monde

Depuis Tahiti, Air Tahiti Nui dessert les grandes destinations internationales telles que Paris, Auckland, Tokyo, Los Angeles et Seattle. Grâce à ses partenariats en partage de code avec Alaska Airlines, American Airlines, SNCF, AirCalin, Air New Zealand, Japan Airlines, Korean Air et Qantas, la compagnie relie la Polynésie à 10 pays dans le monde entier.

Mānava Premium : Air Tahiti Nui fait évoluer sa classe Premium Economy
Assistance & informations pour les agences de voyage
Tél : 0825 02 42 02 (0,15€ / min)
Courriel : helpdesk.fr@airtahitinui.com
Lun – Ven 08h00 à 19h00 (sauf jours fériés)

Réservations & informations pour les passagers
Tél : +33 (0)9 71 07 93 75 (prix d’un appel local)
Courriel : res.fr@airtahitinui.com
Club Tiare : clubtiare.fr@airtahitinui.com
Lun – Sam 08h00 – 20h00 (sauf jours feriés)

Direction France & Europe (fermée au public)
28 boulevard Saint-Germain, 75005 Paris

Site web :
www.airtahitinui.com

facebook linkedin twitterinstagram


Lu 251 fois

Tags : Air Tahiti Nui
Notez

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 3 Novembre 2025 - 06:20 Bahia Principe 2025 : Nature, Culture et Émotion

Lundi 27 Octobre 2025 - 06:00 Découvrez l’esprit des Maldives avec Sun Siyam

Dernière heure

Le tourisme institutionnel violemment secoué par une crise de financement ! [ABO]

Comment faire connaître sa marque sur TikTok ? [ABO]

Exploris en liquidation : devez-vous rembourser les acomptes clients ? [ABO]

Prompt pour éviter l'uniformisation ? Partez !

Activités, visites : avec Vizitoo, CNEWYORK déploie son offre à l’international

Brand News

Fin d’année 2025 : Assurever reste dynamique et engagé malgré un marché du voyage en ralentissement

Fin d’année 2025 : Assurever reste dynamique et engagé malgré un marché du voyage en ralentissement
Alors que l’année touche à sa fin et que le marché du voyage marque le pas en France, Assurever...
Les annonces

LE GROUPE SALAUN - Conseiller voyages H/F - CDI - (Dieppe (76))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Responsable d'agence H/F - CDI - (Montesson (78))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Villiers en Bière (77))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Bahia Principe 2025 : Nature, Culture et Émotion

Bahia Principe 2025 : Nature, Culture et Émotion

Mānava Premium : Air Tahiti Nui fait évoluer sa classe Premium Economy

Mānava Premium : Air Tahiti Nui fait évoluer sa classe Premium Economy
Distribution

Distribution

Activités, visites : avec Vizitoo, CNEWYORK déploie son offre à l’international

Activités, visites : avec Vizitoo, CNEWYORK déploie son offre à l’international
Partez en France

Partez en France

Décembre féérique : 20 fêtes et marchés de Noël incontournables en France

Décembre féérique : 20 fêtes et marchés de Noël incontournables en France
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Matari’i i ni’a 2025

Matari’i i ni’a 2025
Production

Production

15 ans de Déclic Évasion : quand l’humain rencontre le digital (Vidéo)

15 ans de Déclic Évasion : quand l’humain rencontre le digital (Vidéo)
AirMaG

AirMaG

Rail Europe et Resaneo proposent le Swiss Travel Pass, pour visiter la Suisse en liberté

Rail Europe et Resaneo proposent le Swiss Travel Pass, pour visiter la Suisse en liberté
Transport

Transport

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?
La Travel Tech

La Travel Tech

Provence Travel Innovation lance son 8e appel à candidatures

Provence Travel Innovation lance son 8e appel à candidatures
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Veranda Resorts, l’élégance mauricienne d’une saison festive ensoleillée

Veranda Resorts, l’élégance mauricienne d’une saison festive ensoleillée
HotelMaG

Hébergement

Campanile déploie son concept "NATURE" dans 4 nouveaux établissements

Campanile déploie son concept "NATURE" dans 4 nouveaux établissements
Futuroscopie

Futuroscopie

Entre citrouilles et chrysanthèmes, le business touristique de la mort [ABO]

Entre citrouilles et chrysanthèmes, le business touristique de la mort [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos renouvelle sa certification B Corp

Evaneos renouvelle sa certification B Corp
CruiseMaG

CruiseMaG

Les Antilles en musique avec MSC Virtuosa dès décembre 2025

Les Antilles en musique avec MSC Virtuosa dès décembre 2025
TravelJobs

Emploi & Formation

GROUPE SALAÜN

GROUPE SALAÜN
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Singapour dévoile sa feuille de route pour devenir la "World’s Best MICE City"

Singapour dévoile sa feuille de route pour devenir la "World’s Best MICE City"
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias