MICE : Lyon en bonne voie pour retrouver son niveau d’avant-crise 🔑

Sur les 18 mois passés, tout le monde a vu les avantages et les limites du virtuel.Il va y avoirCe qui semble logique. Cela représentera un pourcentage assez restreint de la population.On sent auprès des relais locaux des associations, des entreprises et des participants, une vraie appétence pour du présentiel. Le distanciel n’a pas cet aspect réseautage, ni festif. Et puis, il peut y avoir des difficultés à suivre des conférences derrière son écran.Il y a de fortes attentes sur le contenu des événements, il faut vraiment qu’il y ait des sujets intéressants pour que les gens se déplacent. Idem sur le côté festif, avec des envies de vivre des moments partagés.Du point de vue de l’entreprise, selon le message à faire passer, c’est plus difficile de motiver ses collaborateurs en virtuel.Lyon a toujours eu un positionnement tourisme d’affaires.C’est une ville qui a une richesse économique, avec beaucoup d’entreprises locales, beaucoup de recherche, de médecine. Nous sommes très bien placés pour les congrès scientifiques et médicaux.Pour le MICE, nous avons un réservoir d’entreprises, ce qui explique qu’il y ait beaucoup d’événements à Lyon.Nous sommes très tributaires des transports, de l’aérien et du ferroviaire. Le développement du TGV auprès des opérateurs privés va démultiplier les lignes avec l’Italie et les marchés limitrophes.Nous avons prolongé jusqu’au 31 avril, la charte MICE, avec des CGV (Conditions Générales de Ventes) exceptionnelles auprès de plus de 60 hôtels, sans frais d’annulation à un mois de la manifestation, pour donner de la flexibilité et rassurer.