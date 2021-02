MSC Croisières accueille au sein de sa flotte le MSC Virtuosa, l'un des navires les plus innovants à date

MSC Croisières a pris livraison du MSC Virtuosa, nouveau fleuron de la Compagnie, et symbole de l’investissement de long terme du Groupe MSC, et plus particulièrement de MSC Croisières, en France.

MSC Virtuosa représente une avancée majeure en matière de technologie environnementale et contribue au rayonnement mondial du savoir-faire français Comme le veut la tradition, une cérémonie de livraison a eu lieu à huit-clos sur les Chantiers de l'Atlantique à Saint Nazaire dans le respect des règles sanitaires. Cet événement célébrait aussi une des étapes majeures du partenariat à long terme entre les Chantiers de l’Atlantique et MSC, qui perdure malgré la pandémie mondiale. La cérémonie permet ainsi de réaffirmer une nouvelle fois la collaboration unique qui existe entre la 3ème compagnie de croisière la plus importante au monde et les chantiers français depuis plus de vingt ans. Au total ce sont 16 des 18 navires de la Compagnie qui ont été construits aux Chantiers de l’Atlantique, représentant ainsi, pour le pays, une contribution économique de 12,5 milliards d’euros.



En effet, avec une grande majorité des navires de la flotte MSC Croisières construits en France, la livraison du MSC Virtuosa symbolise une nouvelle fois l’engagement continu de l’armateur à maintenir, en dépit de la crise du COVID-19, ses investissements auprès des Chantiers de l’Atlantique. Il contribue, à travers cela, au dynamisme de l’écosystème local et du tissu industriel hexagonal ainsi qu’au rayonnement international de son savoir-faire.



MSC Virtuosa : une expérience enrichie Les navires de la génération Meraviglia, auxquels appartiennent des navires comme le MSC Virtuosa, se caractérisent par leur promenade emblématique de 101 mètres de long avec un impressionnant dôme céleste en LED, se trouvant au coeur du navire. Cette promenade s'étend sur deux ponts et est bordée de boutiques, de restaurants et de bars - c'est l'endroit idéal pour passer du bon temps, faire du shopping, se restaurer et se détendre. Le soir venu, la promenade s'anime avec de la musique, des soirées à thème et des divertissements, entre autres.



Le MSC Virtuosa dispose du MSC Yacht Club, concept exclusif de navire dans le navire, qui offre le luxe et l'exclusivité d'un club privé, tout en offrant les possibilités de loisirs et de divertissement disponibles sur l'ensemble du navire. Les hôtes peuvent bénéficier d'un service de majordome personnel 24h / 24 et d'une équipe de conciergerie dédiée, ainsi que d'équipements privés, notamment un restaurant gastronomique, un salon élégant, une piscine spacieuse et une terrasse isolée.



En tant qu'entreprise familiale, MSC Croisières a toujours placé les besoins des familles au cœur de l'expérience de croisière et l'offre familiale primée a de quoi divertir toute la famille. A bord, les hôtes peuvent découvrir de vastes installations dédiées conçues en collaboration avec LEGO et Chicco, une gamme de clubs pour les enfants de tous âges, un programme d'activités rempli d'action chaque jour et bien plus encore.



Le nouveau fleuron accueille Rob, le premier barman robotique humanoïde en mer MSC Croisières a également dévoilé les détails du MSC Starship Club, une expérience immersive et futuriste dont Rob, le tout premier barman robotique humanoïde en mer, est la vedette. Le MSC Starship Club sera disponible exclusivement à bord du MSC Virtuosa.



Cette expérience intégrée de bar et de divertissement, inspirée par la vision du vaisseau spatial du futur - le MSC Starliner One - de MSC Croisières, est rendue possible grâce à des technologies de pointe conçues pour créer une atmosphère futuriste. Il comprend des hologrammes en 3D, un mur d'art numérique immersif et une table de 12 places proposant une expérience interactive numérique à l'infini, donnant aux hôtes la possibilité d'explorer l'espace en créant leur propre visite galactique personnalisée. Rob mixera et servira ses propres cocktails, alcoolisés et non alcoolisés, et d'innombrables boissons personnalisées, comme le ferait un barman humain, tout en faisant participer les invités avec sa voix et des expressions humaines pour une expérience de bar totalement immersive. Les compétences de Rob et sa réactivité émotionnelle, associées à des barmans habillés comme s'ils sortaient tout droit d'un film de science-fiction, le tout soutenu par un environnement et une technologie immersifs, feront du MSC Starship Club une attraction incontournable pour tous les âges.



MSC Croisières est constamment tourné vers l'avenir afin de développer de nouvelles expériences pour ses hôtes, cherchant toujours de nouvelles façons d'utiliser les dernières technologies afin de créer quelque chose d'unique, tout en apportant de nouvelles innovations à bord afin de toujours surprendre les passagers. Cette dernière innovation fait appel à la robotique et aux technologies numériques de pointe pour créer un endroit futuriste et immersif, qui réimagine complètement l'expérience traditionnelle du bar pour transporter littéralement les hôtes dans un autre univers.



