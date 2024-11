MSC Croisières dévoile un itinéraire exclusif cet hiver au départ de Marseille à bord de MSC Lirica

Après une première nuit de navigation, MSC Lirica fera escale à Palma de Majorque dans l’archipel des Baléares. Capitale de l’île, Palma est une ville cosmopolite, moderne et attractive. Son centre historique médiéval, parmi les plus grands d'Europe, est une invitation à découvrir les traditions historiques, culturelles et gastronomiques. Une visite de la Cathédrale de Palma, 2e plus grand édifice d’Espagne, ou encore le Palais Royal de l’Almudaina, ancienne résidence des rois d’Espagne, s’impose.



MSC Lirica fera ensuite escale à Valence, troisième ville d’Espagne, sur la célèbre Costa Blanca. Capitale de la communauté valencienne, elle offre un mélange unique d'histoire, de culture, de gastronomie et de modernité. Valence est une ville de contrastes, qui allie le charme de son centre historique et des constructions à l’architecture futuriste, idéale pour flâner en toute quiétude au rythme d’un doux hiver. Les amoureux de culture apprécieront la visite de la cathédrale Saint-Apollinaire dans le quartier du Vieux Valence, près des petites artères commerçantes. Les amateurs de modernisme pourront découvrir l’un des plus grands complexes européens destinés à la divulgation scientifique et culturelle, à savoir la Cité des arts et des sciences. Le plus grand aquarium d’Europe ou le Palais des Arts s’offrent également aux visiteurs au cœur d’un design futuriste.