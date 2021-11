Appli mobile TourMaG



MSC Croisières lance deux offres à ne pas manquer

Envoyer à un ami Version imprimable Partager cet article

MSC Croisières a annoncé le lancement de deux offres irrésistibles pour cette fin d’année. Une belle opportunité de profiter de vacances à bord d’un navire MSC Croisières à prix tout doux !

Rédigé par MSC Croisières le Lundi 8 Novembre 2021

L’offre « 2 pour 1 » MSC Croisières lance une offre immanquable cet hiver : partez à deux, seul le premier passager est payant ! La croisière pour le deuxième passager est gratuite (taxes portuaires offertes, hors frais de service hôtelier obligatoire*, hors assurance Covid obligatoire)



Cette offre exceptionnelle est valable du 29 octobre au 15 décembre 2021, pour des départs du 06 novembre 2021 au 16 avril 2022.

Cette offre est valable sur du Port/Port, non cumulable avec d’autres réductions brochure ou « Voyages Sélection » cumulable avec les offres MSC Vogagers Club et les tarifs réservés aux personnels de santé.



Les passagers pourront profiter de cette offre sur différents itinéraires (sous réserve de disponibilités) :



● PERLES DU NORD

MSC MAGNIFICA 7 nuits au départ du Havre du 14/11 au 10/04/2022



● MEDITERRANNEE

MSC FANTASIA 7 nuits au départ de Marseille du 07/11 au 27/03/2022

MSC GRANDIOSA 7 nuits au départ de Marseille du 06/11 au 16/04/2022

MSC GRANDIOSA 9 nuits au départ de Marseille le 17/04/22



● EMIRATS

MSC VIRTUOSA 6 nuits départ de Dubai le 28/11/2021

MSC VIRTUOSA 7 nuits départ possible de Dubai, Doha, Abou Dabi du 27/11 au 19/03



● CARAIBES DU SUD

MSC SEAVIEW 7 nuits au départ de Saint-Martin du 04/12 au 20/03/2022



L’offre « single sans supplément » Les hôtes souhaitant voyager seul à bord de l’un des navires MSC Croisières pourront bénéficier d’une offre avantageuse. Sur certains itinéraires, aucun supplément single ne sera appliqué au moment de la réservation. Cette offre est valable sous réserve de disponibilités.



Les passagers pourront profiter de cette offre sur différents itinéraires :

• Toutes les croisières à bord du MSC Bellissima en Mer Rouge. Un itinéraire qui permet de découvrir des destinations incroyables telles que l’Arabie Saoudite, la Jordanie et leurs sites inscrits au Patrimoine Mondial de l’Unesco.



• Les croisières du MSC Magnifica en Europe du Nord cet hiver**. Ces croisières de 7 nuits permettront aux hôtes de découvrir 5 villes plébiscitées en Europe, au départ du Havre. Le navire fera escale à Hambourg (Allemagne), Ijmuiden pour Amsterdam (Pays-Bas), Zeebrugge pour Bruges et Bruxelles (Belgique) et Southampton pour Londres (Royaume-Uni). Avec des escales prolongées dans les ports, jusqu’à 12 heures, les hôtes pourront profiter pleinement de ces Perles du Nord.



• Les croisières du MSC Seaview dans les Caraïbes du Sud, une des destinations phare de l’hiver pour profiter des eaux turquoise au départ de Saint Martin, avec des escales à Bridgetown à la Barbade, Castries à Sainte-Lucie, Saint-George à Grenade et Basseterre à Saint-Kitts-et-Nevis ou selon l’itinéraire Roseau en Dominique, Saint John’s à Antigua-et-Barbuda et Road Town sur l’île de Tortola.



D’autres départs sont également concernés d’ici la fin de l’année notamment en Méditerranée occidentale et orientale à bord des MSC Seaside, MSC Grandiosa, MSC Preziosa.





*les frais de service hôteliers sont à régler pour la 2ème personne (10€ par nuit et par personne de + de 12 ans ; 5€ par nuit et par personne de 2 à 11 ans; Gratuit pour les enfants de moins de 2 ans).



**hors croisières de Noël, Nouvel An et Pâques



Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et notre site web pour découvrir toutes nos actualités, nos destinations et nos navires. www.msccroisieres.fr





Lu 541 fois Notez

Dans la même rubrique : < > Hiver 2022-23 avec PONANT : atteignez l’absolu à bord du Commandant Charcot Cap sur l’Europe du Nord cet hiver à bord du MSC Magnifica