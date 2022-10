MSC Croisières veut devenir "un full tour-opérateur"

Et pour mettre toutes les chances de son côté, MSC Croisières a l'ambition de devenir "de plus en plus un full tour-opérateur."



Le groupe qui a racheté en Italie un réseau d'agences et un voyagiste développe les charters, les blocs-sièges et les pré-séjours.



Ainsi sur l'été au départ de Paris : 3 charters vers Hambourg, Athènes et Monfalcone seront mis en place soit 450 sièges pendant 22 semaines. Sur l'Hiver c'est un vol ITA Airways qui sera positionné vers Hurghada en Egypte au départ de Rome.



Quant aux pré-séjours qui comprennent le vol, 2 nuits en hôtels et les transferts, ils seront notamment possibles au Caire en Egypte, à Venise en Italie, à Miami aux Etats-Unis, à Athènes en Grèce ou encore à New York où sera positionné le MSC Meraviglia pour l'été 2023.



Si le challenge en 2023 sera relevé, il reste encore à confirmer la saison hiver à venir : "Nous sommes de moins en moins en retard. Ce retard sera comblé d'ici un ou deux mois boosté notamment par les Antilles".