MSC Croisières assouplit son protocole covid

À partir du 1er octobre 2022, les règles suivantes s'appliqueront :Les passagers non vaccinés âgés de 5 ans et plus pourront embarquer sur présentation d'un test antigénique ou PCR négatif (hors USA). Les enfants de moins de 5 ans voyageant avec leur famille sont exemptés de l'obligation de test et de vaccination.Les personnes vaccinées avec un vaccin Covid-19 approuvé par l'EMA (2 doses de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Novavax ou 1 dose de Johnson & Johnson ou vaccins mixtes) sont considérées comme pleinement vaccinées.Les personnes qui se sont remises d'une infection au COVID-19 et qui peuvent fournir un certificat de rétablissement approuvé par l'UE, et celles qui se sont remises d'une infection au Covid-19 et qui ont reçu au moins une dose d'un vaccin Covid-19 approuvé par l'EMA continueront d’être considérées comme pleinement vaccinées.Les croisières au départ des Émirats Arabes Unis, les croisières embarquant dans un port grec, les croisières en Amérique du Sud et les MSC Grand Voyages et les croisières Tour du Monde sont exemptées de ces assouplissements.