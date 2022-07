Patrick Pourbaix (MSC Croisières) : "Nous espérons achever l'été à 85% de celui de 2019" 🔑

TourMaG : Pour les armateurs le challenge reste le même : faire de la France un marché mature. Comment y parvenir ?



Patrick Pourbaix : Avec le covid le monde a changé. Aujourd'hui nous avons une flotte qui va atteindre 21 navires avec l'arrivée du World Europa et du MSC Seascape. Nous sommes les numéros un sur le marché français. Si nous étions à un moment ex aequo avec Costa, aujourd'hui nous avons le double de leur capacité...



C'est à nous de faire bouger le marché et de faire bouger les lignes. Et évidemment nous y travaillons.



TourMaG : Vous venez de lancer un nouveau concept "French Touch" sur le MSC Spendida, pourquoi ?



Patrick Pourbaix : Nous nous sommes rendus compte que les Français étaient majoritaires sur le MSC Splendida.



L'itinéraire part de Marseille et navigue sur la côte italienne : Gênes, Rome, Tarente, Syracuse... Les Italiens trouvent l'itinéraire moins intéressants pour eux. Fort de ce constat, j'en ai parlé à notre CEO pour augmenter la "French Touch" sur ce navire.



Nous y travaillons depuis le mois de mai, c'est en dernière minute et très vite nous avons pris différentes mesures pour changer les choses. En quelques semaines nous avons changé les équipages pour avoir des membres qui parlent français.



Le directeur de croisière est français, et l'hotel director italien est parfaitement francophile. A la réception, dans les équipes d'animation, plusieurs personnels sont francophones. Dans chaque mini-club il y a au moins un encadrement francophone.



Idem au Yacht Club et dans les principaux bars, où nous avons renforcé le personnel francophone.



L'objectif n'est pas de faire un bateau franco-français mais de mettre le Français en première langue et ensuite de traduire dans les autres langues. Nous avons analysé tous les sujets à bord du navire.



Par exemple : nous savons que les Français aiment boire du rosé présenté avec un saut rempli de glace. Désormais nous avons la possibilité de commander ce type de prestation. Nous avons un peu théâtralisé la présentation. Les annonces pour participer aux différentes animations sont d'abord faites en français.



Si nous avons à bord les viennoiseries nous venons d'implanter la baguette qui est préparée directement à bord...



TourMaG : Comment le marche français a-t-il répondu ?



Patrick Pourbaix : Nous avons communiqué sans survendre le concept. Il y a eu une réaction immédiate. La semaine prochaine, le MSC Splendida qui partira de Marseille le 31 juillet va accueillir presque 2000 passagers français à bord. C'est un vrai succès, c'est près de 50% de la capacité.



Nous sommes en train de travailler sur de nouveaux plans, mais il est encore tôt pour en parler. Le premier bilan à la mi-saison été avec la French Touch affirmé, c'est un beau succès.



Cela ne c'était jamais fait chez MSC. On sait aussi qu'il y a une partie de la clientèle française pour qui l'aspect francophone est important. Jusqu'ici nous ne pouvions pas la satisfaire à 100% et maintenant c'est possible.