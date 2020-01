Malika Nebatti (Galeries Lafayette) : "Nous donnons rendez-vous au Ditex à tous nos responsables d'agences"

TourMaG.com - Combien de vendeurs attendez-vous ?



Malika Nebatti : Nous optons cette année pour faire venir toutes les responsables d'agences de nos points de vente. Le staff du siège se joint également à ces moments de partage et de travail.



TourMaG.com - Des exposants se sont plaints l’année dernière de ne pas avoir vu les vendeurs et les patrons d’agences alors qu’ils étaient présents sur le salon pour différentes conventions et séminaires. Comment y remédier selon vous ?



Malika Nebatti : Je n'ai ni la solution, ni la clef du succès. La mobilisation des équipes reste l'enjeu principal. Il est nécessaire qu'individuellement, organisateur, exposants et visiteurs s'imposent des règles de bon sens pour que ce salon professionnel soit une réussite pour tous.



Nous exerçons un métier passion. A ce titre, nous nous devons d'être présents pour continuer de nous nourrir via tous les canaux d'information pour rester d'excellents experts sur nos axes de destinations et de ventes.



TourMaG.com - A l’heure d’Internet et des réseaux sociaux, un salon B2B a-t-il encore sa place ?



Malika Nebbati : Clairement oui. il est important de continuer de placer l'humain au cœur de nos échanges. Ces rencontres permettent une collaboration et un dialogue de qualité.



Les visiteurs viennent rencontrer les exposants pour connaître les changements, tendances ,nouveautés et enfin (re)négocier et référencer de potentiels fournisseurs/partenaires.



Cet événement professionnel doit perdurer pour fédérer l'ensemble des acteurs du marché.