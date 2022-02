Marché des changes : l’Euro rebondit face au dollar !

Jeudi dernier, la réunion de la Banque Centrale Européenne (BCE) a engendré un regain de volatilité sur les paires en euro (borne de fluctuations de 180 pips pour l’EUR/USD, de 120 pips pour l’EUR/GBP et de 160 pips pour l’EUR/CAD, par exemple).



La volatilité s’est un peu atténuée par la suite.



Conformément à ce qui était attendu, la BCE n’a pas modifié sa politique monétaire. Elle a, en revanche, reconnu que l’inflation est plus persistante que prévu (en zone euro, elle a atteint 5,1% sur un an en janvier), et n’a pas fermé la porte à une hausse de son taux directeur dès 2022 ; ce qui était exclue il y a encore quelques semaines.



Le marché monétaire anticipe désormais une première hausse des taux dès le mois de décembre 2022, ce qui a fait rebondir l’EUR face à ses principales contreparties.



La BCE fait face à un défi majeur : soutenir davantage la reprise économique en zone euro tout en faisant face à des pressions inflationnistes qu’elle avait sous-estimées. La prochaine réunion prévue le 10 mars sera intéressante et engendrera probablement un nouveau regain de volatilité.



Au Royaume-Uni, la Banque d’Angleterre (BoE) a annoncé, comme prévu, une hausse de son principal taux directeur de 0,25% à 0,50%.



Cependant, les divergences au sein du comité (quatre membres sur les neuf ayant voté en faveur d’un relèvement plus important de 50 points de base) pourraient indiquer que le processus de normalisation monétaire outre-Manche sera plus rapide qu’initialement anticipé.



L’inflation reste le problème majeur, entraînant une révision à la baisse des prévisions de croissance pour cette année, à 3,75% contre 5% anticipés en novembre 2021.



La sortie de la pandémie marquée par une croissance forte et bénéficiant au plus grand nombre n’est plus qu’un lointain souvenir.



Aux Etats-Unis, le marché du travail envoie des signaux contradictoires. Pour le mois de janvier, l’enquête sur l’emploi privé ADP indique la destruction de 301 000 emplois, alors que le rapport officiel du Département du Travail indique la création de 467 000 emplois.



Un tel différentiel est rare et s’explique surtout par des différences de calcul et une difficulté de collecte des données du fait du variant Omicron. Ces chiffres ne devraient pas impacter la politique monétaire de la Réserve Fédérale américaine.



La pression s’accroît sur la Fed pour qu’elle augmente son taux directeur, ce qui devrait être fait en mars.



La question qui demeure est de savoir si la banque centrale va opter pour la politique des petits pas (plusieurs hausses de 25 points de base cette année) ou pour une démarche plus agressive (hausse de 50 points de base en mars pour convaincre les cambistes de sa détermination à lutter contre l’inflation élevée). Pour l’instant, le marché monétaire table unanimement sur un premier relèvement de 25 points de base.



Du coté des pays émergents, les hausses de taux se poursuivent, avec notamment le Brésil.



La banque centrale brésilienne a augmenté drastiquement son taux directeur Selic de 150 points de base à 10,75%. Début 2020, son taux était à 2% ; et ce cycle de hausse des taux est loin d’être terminé avec une inflation toujours élevée (10,06% l’an dernier).



Ce durcissement monétaire est plutôt bénéfique pour la monnaie locale, le real brésilien, dont le taux de change s’est stabilisé en début d’année face à l’euro et au dollar américain.