En Europe, la situation économique reste complexe.



Certains pensaient que la France serait le problème de la décennie 2020, mais c'est finalement l'Allemagne qui rencontre des difficultés.



Son secteur manufacturier est en crise, avec une baisse de la production industrielle, notamment dans la chimie. De plus, des problèmes émergent dans le secteur bancaire, en particulier avec la Pfandbriefbank (PBB), basée à Munich, spécialisée dans les prêts immobiliers commerciaux en Europe et aux États-Unis.



Avec la baisse de l'immobilier commercial après la Covid, la PBB risque la faillite en raison de pertes importantes, ce qui met en évidence les défis majeurs auxquels l'Allemagne est confrontée dans son secteur manufacturier et financier.



Au Japon, la hausse de l'inflation relance le débat sur une éventuelle augmentation des taux. L'indice des prix à la consommation dépasse les attentes, mais il est incertain que la Banque du Japon normalise sa politique monétaire, car un yen faible soutient l'économie. Bien que prévue en avril, une hausse des taux n'est pas garantie, et la paire EUR/JPY pourrait connaître une volatilité accrue.



En Chine, malgré la baisse du yuan, les réserves de la banque centrale augmentent, ce qui suggère une intervention des banques commerciales chinoises sur le marché des changes.



Une dépréciation lente du yuan est prévue pour stimuler les exportations, car les tentatives de promouvoir la consommation intérieure ont échoué.