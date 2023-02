Appli mobile TourMaG



Marquises, Tahiti, Fidji : plein sud à bord du Paul Gauguin

Le Paul Gauguin prend le large sur les eaux turquoise du Pacifique Sud. De paysages paradisiaques en découvertes culturelles, les experts de la compagnie ont ciselé cinq itinéraires d’exception. Une saison de voyages inspirants où les îles parfois sauvages, coupées de reliefs tourmentées, de vallées profondes et de forêts tropicales luxuriantes , tranchent avec la douceur des peuples qui y vivent.

Rédigé par Caroline LUMET le Lundi 27 Février 2023

Il y a 130 ans, Paul Gauguin s’installait à Tahiti, puis aux Marquises en quête d’un « ciel sans hiver ». Depuis plus de 2 5 ans, la compagnie éponyme et son navire, spécialement conçu pour naviguer au plus près des lagons peu profonds et criques confidentielles, emmènent ses passagers découvrir cette contrée où le ciel et l’océan se fondent jusqu’à ne faire qu’un. En 2023, PAUL GAUGUIN Croisières tient à nouveau ses promesses avec cinq itinéraires d’exception, de 7 à 14 nuits pour explorer les Marquises, Tahiti, les îles de la Société, en passant par l’archipel des Tuamotu et des îles Cook, ou encore les Tonga et les Fidji. Son expertise offre la promesse d’une exploration unique du Pacifique Sud.

Au fil de ses itinéraires, le Paul Gauguin donne vie aux rêves de ses voyageurs, ces îles trônant parfaites au centre de leur lagon semblent appartenir à un songe d’une nuit d’été. Elles sont pourtant bien réelles. Les jours s’égrènent au rythme des expériences imaginées par des experts de la destination, sur terre comme en mer. Conçue spécialement pour offrir un accès facilité à l’eau, la marina du Paul Gauguin permet la pratique de nombreuses activités nautiques. Escapades en catamaran, en paddle, en jet ski ou en bateau à fond vitré dévoilent un nuancier de bleus : le bleu presque translucide des lagons, le bleu chatoyant des poissons exotiques, le turquoise, le saphir aussi. Le spectacle se poursuit sous la crète des vagues, où plongeurs débutants comme confirmés s’ébattent dans cet univers parallèle. Aux Marquises, il n’est pas rare de croiser des requins gris, des requins marteaux et des raies manta. Les eaux de Bora Bora, elles, offrent leur ballet de raies manta et raies léopards. Les récifs coralliens des Fidji regorgent quant à eux de poissons clowns, de rascasses volantes et de barracudas. Le paradis du snorkeling.



Même souci d’exclusivité lors des escales à terre. Chacune a été pensée pour enrichir encore le voyage par l’exploration éclairée des écosystèmes locaux et des traditions insulaires ancestrales . Au cœur des forêts denses de Nuku Hiva, dans l’archipel des Marquises, les voyageurs observent les cascades se jeter depuis des falaises vertigineuses. Randonnées et treks guidés au cœur de cette nature envoûtante conduisent cette fois à des coulées de laves volcaniques. À Taiohae, Fatu Hiva et Tahuatu, les mystères des pétroglyphes, ces dessins gravés dans la pierre, et des sites archéologiques laissent entrevoir un pan d’une Histoire riche de plusieurs millénaires. Un patrimoine encore bien vivant aujourd’hui. En témoignent les cérémonies traditionnelles comme celle des marcheurs de feu sur l’île de Beqa aux Fidji, ou encore la visite des fermes de perles noires et les plantations d’arbres fruitiers et de vanille.

À bord du navire, service et gastronomie raffinés s’inspirent de l’art de vivre polynésien. Pour ne pas rompre le charme, le Paul Gaugin dispose de 165 cabines et suites seulement. Un parti pris intimiste gage d’un voyage raffiné et authentique. Les Gauguines et les Gauguins, comme se surnomment les hôtes de bord polynésiens, instaurent une ambiance chaleureuse et authentique, et partagent leurs traditions ancestrales. À leur contact, les us et coutumes prennent vie. Et le Mana, la force sacrée de Tahiti, gagne les ponts.

Marquises, Tuamotu et îles de la Société tohua sacrés, Hiva Oa, le « jardin des Marquises », Bora Bora et bien d’autres perles du Pacifique.



Croisière « Marquises, Tuamotu et îles de la Société » – De Papeete à Papeete – 15 jours, 14 nuits

7 départs en 2023

Îles Fidji, Tonga, Cook et îles de la Société



Croisière « Îles Fidji, Tonga, Cook et îles de la Société » – De Lautoka à Papeete - 13 jours, 12 nuits

Départ le 20 mars 2023

Tahiti et les îles de la Société Paul Gauguin pour un circuit inoubliable dans les îles de la Société, dont la beauté a inspiré de nombreux artistes, dont Henri Matisse, Paul Gauguin et Jacques Brel. Depuis Papeete, vous naviguez vers les eaux turquoise de Motu Mahana, les somptueux lagons de Bora Bora, la nature luxuriante de Moorea et en découvrez les fermes perlières et les plantations de vanille à Huahine. Un itinéraire à la découverte des incontournables de la Polynésie française.



Croisière « Tahiti et les îles de la Société » – De Papeete à Papeete – 8 jours, 7 nuits

12 départs en 2023

Îles Cook et les îles de la Société



Croisière « Iles Cook et îles de la Société » - De Papeete à Papeete – 12 jours, 11 nuits

5 départs



Îles de la Société et Tuamotu



Croisière « Iles de la Société et Tuamotu » - De Papeete à Papeete – 11 jours, 10 nuits

5 départs

Tout dans le design intérieur du Paul Gauguin évoque l’élégance des mers du sud et des îles du Pacifique Sud. Jean-Philippe Nuel, designer à la renommée internationale, a travaillé l’intérieur du navire comme un prolongement de son environnement. Les boiseries chaudes, marqueurs forts de l’identité polynésienne, conjuguées aux nuances lagon confèrent aux cabines, suites et espaces publics une signature raffinée et chaleureuse.

À propos de PAUL GAUGUIN Croisières Paul Gauguin , navire de 332 passagers. En septembre 2019, PAUL GAUGUIN Croisières a rejoint la famille PONANT, tout en gardant sa personnalité : son atmosphère internationale et décontractée et son expertise de la destination. PAUL GAUGUIN Croisières a reçu dix prix prestigieux dans les catégories voyage et lifestyle en 2022, et a été reconnue comme « Best Luxury Cruise in Tahiti, French Polynesia » lors des Luxury Lifestyle Awards 2022. PAUL GAUGUIN Croisières a également été élue en 2022 « Best Small-Ship Cruise Line » des Global Traveler’s Leisure Lifestyle Awards – pour la septième année consécutive, et « Best Small Ship Ocean Cruise Line » lors des Travel + Leisure World’s Best Awards. Le magazine Travel Weekly a quant à lui élu PAUL GAUGUIN Croisière comme étant la deuxième compagnie dans la catégorie « Overall Luxury Ships », derrière PONANT.



Contact



Email : reservation@ponant.com

Téléphone : 04 91 16 16 28



Site web : www.ponant.com



Pour toute information complémentaire, contactez les Conseillers Croisières PONANT :04 91 16 16 28

