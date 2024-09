Maurice : "l'année exceptionnelle" de Rogers Hospitality

"notre politique est d'accueillir les enfants en gratuité jusqu'à 12 ans, pourvu qu'ils partagent la chambre de leur" parents".

"Nous sommes le seul groupe qui assure la neutralité carbone

"66 % des déchets des hôtels du groupe sont recyclés, compostés ou réutilisés

"comme nous sommes locavores, 62 % de notre approvisionnement est fait de denrées produites sur l'île Maurice".

Autre nouveauté chez Rogers Hospitality :qui ouvrira le 1er novembre, à l'hôtel Heritage Le Telfair Golf & Wellness Resort , un cinq étoiles labellisé Small Luxury Hotel of the World Cette initiative se veut une réponse aux besoins d'une partie de la clientèle, soucieuse de savourer une ambiance paisible. Cette aile "only for adults" composée d’une collection de 39 suites -avec vue sur la mer ou sur le front de mer- aménagées en forme de U autour d’une piscine chauffée, est d'ailleurs un sanctuaire intimiste idéal pour les couples en quête d’une escapade sereine auxquels il promet des expériences luxueuses et personnalisées., assure Nadine Attarian.En effet, ce cinq étoiles habitué à recevoir beaucoup de familles avec enfants, a, depuis longtemps, créé à leur intention non seulement un kids club, mais aussi un babyclub et même une nursery où les bébés sont pris en charge non par des nanny mais par de vraies puéricultrices professionnelles. En outre, rappelle Nadine Attarian,de continuer à les attirer et (ou) à les fidéliser alors que la hausse des prix de l'aérien peut constituer un frein.", assure à ce propos Nadine Attarian avant de rappeler que" ; et que,