Maurice : Rogers Hospitality est "très confiant" dans l'avenir 🔑

"Les voyageurs d'aujourd'hui sont à la recherche d'expériences authentiques, vraies. Ils veulent manger comme les locaux, partager leur culture, leurs fêtes, leur manière de vivre" , rappelle Axelle Mazery.



C'est pour répondre à ces aspirations à plus d'authenticité que deux des cinq hôtels de charme exploité par Rogers Hospitality sous la marque Veranda viennent de bénéficier d'un sérieux rafraîchissement.



Ainsi, le Veranda Grand Baie, qui est le plus ancien de tous (il a 42 ans), fait désormais briller l'architecture créole chic, au coeur du village animé de Grand Baie.



De son côté, le Veranda Palmar Beach, situé sur la côte est de l'île Maurice, est une invite à plonger dans l’histoire et l'art de vivre local depuis que son rafraîchissement lui a donné un charme tropical un peu rétro mais chic, grâce à un look type années 1970-80.



Quant aux deux cinq étoiles Heritage Resorts, ils combinent leur grande qualité hôtelière avec une offre de restauration extrêmement riche et variée (12 restaurants, huit bars) complétée par la table gastronomique du château de Bel Ombre.



Malgré ces heureuses perspectives, Axelle Mazery estime qu'il faut rester "vigilant" . Pour " progresser" . Et être "capable de relever les défis" .



les défis d'aujourd'hui comme ceux de demain touchent à l'évolution des attentes des voyageurs, aux bouleversements climatiques et à la fidélisation les collaborateurs.



Ainsi, de plus en plus de clients voyagent en famille : des parents avec les grands parents, et aussi des parents avec des enfants parfois tout-petits également.



"Pour les enfants de 0 à 3 ans, Heritage Resorts a créé une nurserie. Nous sommes les seuls, à Maurice, à offrir ce service, à côté de notre Kids club destiné, lui, aux enfants plus grands" , précise à ce propos Axelle Mazery.