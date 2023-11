Ile Maurice : le Château Golf Course élu "Meilleur parcours de golf de l’océan Indien" Après l'inauguration officielle, en décembre, de son second golf, Rogers Hopitality proposera une expérience golfique encore plus exceptionnelle.

Rédigé par PAULA BOYER le Jeudi 9 Novembre 2023

Le Château Golf Course de Heritage Golf Club, figurant parmi les 100 meilleurs resorts golfiques de luxe au monde, a remporté pour la neuvième fois le prix du Meilleur parcours de golf de l’océan Indien lors des World Golf Awards 2023.



Aménagé sur les côtes sud de l’île Maurice, dans les collines du vaste (2500 hectares) Domaine de Bel Ombre, au coeur des jardins d’un château du XIXe siècle, avec des fairways généreux bordés d’arbres centenaires, Le Château Golf Course offre une expérience golfique remarquable.



"Ce parcours de golf en milieu tropical a fait ses preuves au fil du temps. (...) Entretenu avec une perfection constante année après année, il est difficile à égaler » , commente, dans un communiqué, "ravi" de cette nouvelle récompense.



L’Heritage Golf Club est la seule destination golfique de 45 trous de l’océan Indien à disposer de deux parcours du DP World Tour et d’une Leadbetter Golf Academy. En effet, l'élégant parcours Le Château vient d'être complété par un nouveau parcours très spectaculaire La Réserve Golf Links -un investissement de 20 millions d'euros- où l'on peut déjà jouer mais qui sera inauguré officiellement en décembre. Bonne nouvelle pour le groupe hôtelier Rogers Hospitality , figurant parmi les 100 meilleurs resorts golfiques de luxe au monde,Aménagé sur les côtes sud de l’île Maurice, dans les collines du vaste (2500 hectares) Domaine de Bel Ombre, au coeur des jardins d’un château du XIXe siècle, avec des fairways généreux bordés d’arbres centenaires, Le Château Golf Course offre une, commente, dans un communiqué, Jonathan Menteath , Directeur Général de Heritage Golf Club,de cette nouvelle récompense.En effet,

Château Golf Course : une approche durable du luxe ce nouveau parcours de championnat (120 mètres de dénivelé) offre une vue panoramique dégagée sur l’océan et les montagnes environnantes depuis chaque trou. Il permettra de jouer au plus près de la nature juste à côté d'une réserve de biosphère de l’



Aux portes du Heritage Golf Club sont installés deux resorts cinq étoiles -le 5* Heritage Le Telfair Golf & Wellness Resort et le Heritage Awali Golf & Spa - ainsi que des villas de luxe qui assurent à la clientèle une immersion exceptionnelle dans la nature.



Ces établissements font partie de la collection Heritage Resorts qui prône une approche durable du luxe.



Heritage Resorts est une entité de Rogers Hospitality, le pôle hôtellerie et loisirs du groupe Rogers. Cette entreprise mauricienne diversifiée et cotée en bourse, propose une vaste panoplies d'offres, dans le domaine de l'hôtellerie, de la restauration, du bien-être et des loisirs notamment.



