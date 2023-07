Medius a finalisé l'acquisition d'Expensya

expertise

"de l'obligation de facturation électronique qui entrera en vigueur dans ce pays le 1er juillet 2024. "

"La croissance d'Expensya a été astronomique au cours des deux dernières années (...).



Ce partenariat nous place déjà parmi les plus grands acteurs du secteur de la gestion des dépenses et, ensemble, nous pouvons offrir aux directeurs financiers des solutions qui les aideront à transformer la finance tout en responsabilisant leurs équipes. Nous sommes ravis d'avoir l'équipe à bord, et nous avons déjà commencé à travailler avec eux pour amplifier l'offre de Medius".

"Dans un secteur aussi dynamique que celui de la gestion des frais professionnels, vous pouvez soit attendre que la disruption attaque votre entreprise, soit être le disrupteur. Avec cette acquisition, Expensya et Medius se présentent comme des forces prêtes à révolutionner le secteur.



Les capacités d'IA d'Expensya, la solution de gestion des dépenses des employés et les cartes de paiement, avec la plateforme d'automatisation des comptes fournisseurs de Medius, signifient que nous pouvons désormais couvrir l'ensemble des dépenses indirectes des entreprises et appliquer la puissance de l'IA pour aider les équipes financières à optimiser les coûts et les processus dans tous les domaines."

Grâce à ce rachat, le spécialiste du traitement et paiement des factures étend sa présence géographique à de nouvelles zones dont la France et renforce également son "" en vue Jim Lucier , PDG de Medius, commente : Karim Jouini, PDG d'Expensya, déclare :Avec un effectif de 200 personnes représentant 20 nationalités différentes réparties dans 4 pays,