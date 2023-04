Appli mobile TourMaG



Mettre en avant toute son offre de séjours via l’influence, le cas Sunweb

Fin 2022, Sunweb a souhaité gagner en visibilité auprès de plusieurs cibles pour montrer la large offre qu’elle met à disposition de tous et s’assurer une belle saison d’hiver. Pour cela, une campagne d’influence a été montée pour faire découvrir les offres Sunweb auprès de 3 communautés différentes. Travel-Insight vous raconte aujourd’hui cette campagne performante #CreatingMemories réalisée en décembre 2022 !

Rédigé par Sarah Vauchelet le Lundi 24 Avril 2023

Sunweb et ses besoins Tout d’abord, qui est Sunweb ? Cet acteur du tourisme est une agence de voyages en ligne proposant des séjours au ski et au soleil tout compris.



Cette campagne d’influence regroupe 3 opérations : en effet, Sunweb souhaite toucher 3 communautés différentes afin de leur montrer à quoi ressemble un séjour Sunweb et ainsi développer la visibilité et la notoriété de la marque auprès d’une cible couple, famille et groupe d’amis. Une autre retombée de cette opération pour Sunweb est d’obtenir de nouveaux contenus avec cession de droits.



Au travers de leurs contenus, les influenceurs peuvent promouvoir le message “Un séjour Sunweb, c’est simple à réserver, accessible en termes de prix et de quoi faire le plein de souvenirs”.





La création d’une box spéciale envoyée aux créateurs de contenus pour préparer le séjour 3 influenceurs différents sont invités à passer un séjour au ski avec Sunweb : La_Poze pour un séjour couple, @lesmoonwalkers pour un séjour entre amis et @CindyPoum pour un séjour en famille.



Nous avons envoyé à ces influenceurs une box personnalisée #CreatingMemories contenant un bonnet, un tour de cou, un jeu de cartes et le programme et brief de mission.



Cette box contient également une carte à gratter avec 12 défis à réaliser. Cette carte permet de faire le relais entre chaque influenceur : ainsi, ils ont chacun une ligne à réaliser et gratter durant leur séjour avant de la transmettre aux influenceurs partant après eux. Les défis sont personnalisés selon leur ligne éditoriale, leur cible, ce qu’ils aiment faire et ce qu’ils peuvent valoriser comme offres Sunweb. L’objectif est de les inciter à créer du contenu sur place et de créer un fil rouge entre les trois opérations.

Grâce aux défis, cela permet de se démarquer d’autres campagnes d’influence avec des contenus uniques et originaux.



Par la suite, Travel-Insight a récolté cinq rushs par influenceur afin de réaliser un Réel récapitulatif de la mission #CreatingMemories. Ce Réel peut alors être partagé sur le compte Instagram de Sunweb afin de revenir quelques semaines plus tard sur le déroulé de cette mission et les offres Sunweb.



Le message de cette campagne que les influenceurs ont pu venir pousser dans leurs contenus est de montrer que Sunweb les a invité à un séjour spécial et que cette agence de voyage en ligne propose des séjours au ski packagés à des prix imbattables.



Un accompagnement tout au long de la mission, la qualité Travel-Insight L’agence de communication Travel-Insight s’engage pour vous offrir une qualité de mission, et cela jusqu’à la fin du reporting.



Pendant le déroulement de la campagne #CreatingMemories, nous suivons les opérations en nous assurant que les briefs soient bien respectés, que les contenus négociés soient bien publiés avec les bons hashtags et tags, et nous restons disponibles pour gérer le séjour et répondre aux questions des influenceurs.



Enfin, afin de tirer des learnings et pouvoir réaliser de futures campagnes toujours plus performantes, nous réalisons un rapport des trois missions réalisées afin d’analyser les statistiques : le reach, les impressions et notamment le nombre de clics sur le tag Sunweb.



Les retombées d’une telle campagne pour Sunweb Grâce à la mise en place d’une seule opération, Sunweb a pu toucher 3 cibles différentes, lui permettant ainsi une visibilité maximale tout en soulignant sa large palette d’activités et offres disponibles.



Sunweb a obtenu via cette campagne de beaux contenus valorisant sa marque. Ainsi, chaque influenceur a publié 1 Réel, 2 posts Instagram et des stories quotidiennes. Travel-Insight s’est chargée de leur envoyer un code promotionnel à transmettre à leurs communautés via leurs stories afin d’avoir une réduction de 50€ sur les séjours réservés.



Sunweb a fait appel aux Moonwalkers pour la création de 2 Réels cinématiques et 15 photos de leur séjour entre amis. Avec La Poze, Sunweb a également obtenu 22 photos originales et qualitatives, à mobiliser dans leur bibliothèque de contenus.



Cette campagne a tout particulièrement bien performé et a permis à Sunweb d’obtenir une belle visibilité :

• Au total la campagne avec les 3 influenceurs a généré 11 454 880 impressions.

• 3 816 clics vers le compte Instagram de Sunweb ont été générés.

• Ainsi que 120 102 réactions.



Ce n’est plus à prouver, alors que les internautes passent désormais près de 2h par jour sur les réseaux sociaux, l’influence est un levier particulièrement performant pour assurer à une marque une visibilité maximale. Si vous souhaitez vous faire accompagner afin de déployer des campagnes performantes et optimales, n’hésitez pas à contacter Travel-Insight !



Lu 77 fois Notez

