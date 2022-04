Michel Dursort (MVM) nous a quittés

Précurseur et créateur du Tour Operator MVM " Le Spécialiste de l'Océan Indien " dans les années 70, Michel Dursort s'est éteint début février 2022 à l'âge de 85 ans, et rejoint ainsi son ami et co-fondateur d'MVM, Pierre Dompietrini décédé en septembre 2021.



Grand professionnel du Tourisme, Michel Dursort crée aussi le Salon Mondial du Tourisme et devient personnalité de l'année 1981.Il restera très impliqué et très attaché à ce milieu pendant de nombreuses années.



Son personnel, sa grande famille MVM, comme il aimait le dire, lui rend hommage.