Moana Voyages rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG

Moana Voyages s’appuie sur une équipe 100 % locale pour assurer la conception et le suivi des séjours.

L’agence travaille en lien étroit avec les agences de voyages françaises et propose une gestion complète des dossiers, avec un interlocuteur unique et des délais de réponse sous 48 heures.



Elle dispose également d’un bureau commercial à Paris pour accompagner les partenaires et former les équipes à la destination.



Une assistance sur place est assurée 24h/24 et 7j/7 pour les voyageurs.