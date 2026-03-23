Moana Voyages rejoint l’annuaire des DMC, DestiMaG afin de valoriser son expertise locale et son positionnement sur le voyage personnalisé en Polynésie française.
L’agence conçoit des séjours sur mesure en s’appuyant sur une sélection de prestations incluant hébergements, excursions et expériences locales. Son offre couvre différents segments, du voyage individuel aux séjours en couple, en famille ou en groupes.
Elle propose également des expériences variées telles que la découverte des îles, la plongée, la randonnée ou encore les voyages de noces.
L’agence conçoit des séjours sur mesure en s’appuyant sur une sélection de prestations incluant hébergements, excursions et expériences locales. Son offre couvre différents segments, du voyage individuel aux séjours en couple, en famille ou en groupes.
Elle propose également des expériences variées telles que la découverte des îles, la plongée, la randonnée ou encore les voyages de noces.
Une organisation locale et réactive au service des agences
Moana Voyages s’appuie sur une équipe 100 % locale pour assurer la conception et le suivi des séjours.
L’agence travaille en lien étroit avec les agences de voyages françaises et propose une gestion complète des dossiers, avec un interlocuteur unique et des délais de réponse sous 48 heures.
Elle dispose également d’un bureau commercial à Paris pour accompagner les partenaires et former les équipes à la destination.
Une assistance sur place est assurée 24h/24 et 7j/7 pour les voyageurs.
L’agence travaille en lien étroit avec les agences de voyages françaises et propose une gestion complète des dossiers, avec un interlocuteur unique et des délais de réponse sous 48 heures.
Elle dispose également d’un bureau commercial à Paris pour accompagner les partenaires et former les équipes à la destination.
Une assistance sur place est assurée 24h/24 et 7j/7 pour les voyageurs.
Une offre structurée intégrant personnalisation et durabilité
Moana Voyages développe une approche centrée sur la personnalisation des séjours et la qualité des prestations.
L’agence propose des devis en marque blanche et met à disposition des outils digitaux, notamment une application mobile permettant aux voyageurs d’accéder à leur itinéraire.
Sur place, les clients bénéficient d’un accueil personnalisé incluant des services spécifiques à l’arrivée.
Moana Voyages a obtenu en 2025 le statut de Travelife Partner, attestant de son engagement en matière de durabilité et de responsabilité dans ses opérations.
A lire aussi : Moana Voyages, Esprit de Tahiti
L’agence propose des devis en marque blanche et met à disposition des outils digitaux, notamment une application mobile permettant aux voyageurs d’accéder à leur itinéraire.
Sur place, les clients bénéficient d’un accueil personnalisé incluant des services spécifiques à l’arrivée.
Moana Voyages a obtenu en 2025 le statut de Travelife Partner, attestant de son engagement en matière de durabilité et de responsabilité dans ses opérations.
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Pour votre référencement dans l'annuaire des DMC sur TourMaG, contactez Gentiane ROMANET, directrice commerciale :
- EMAIL : gentiane@tourmag.com
- TEL. +33 6 76 50 55 75
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