MobeeTravel for Business : "L’abonnement au frais global est le modèle de demain" L’interview de Lucas Gebhardt, fondateur et PDG de Mobee Travel

Nouvel acteur du business travel, MobeeTravel for Business surfe sur la tendance de la RSE pour faire sa place sur le marché. Le point avec Lucas Gebhardt, son fondateur et PDG.

Rédigé par Caroline Lelievre le Mardi 7 Juin 2022

TourMaG.com – Pouvez-vous présenter MobeeTravel for Business?



Lucas Gebhardt : J’ai fondé le groupe Mobee International en2018.



Nos clients nous ont demandé de les aider dans leur vie professionnelle. Pour eux, nous avons créé, l’an dernier, Mobee Travel for Business, une solution de voyage d’affaires écoresponsable. Nos cibles sont les PME, ETI et grands groupes. Nous avons une cinquantaine de clients : Action, une filiale de Vinci, Eva group, des collectivités publiques telle que Villefranche-sur-Saône…



Nous sommes la seule solution qui permet aux personnes à mobilité réduite, comme aux valides de réserver facilement en ligne, grâce à notre outil. Il permet une reforestation systématiquement après chaque réservation. Nous plantons un arbre à chacune de vos réservations avec un partenaire VCS certifié.



La partie business représente 40% de notre activité, soit un volume d’affaires de 1,8 million d’euros.



Aujourd’hui, l’entreprise compte une vingtaine de collaborateurs. Nous recrutons d’ailleurs plusieurs profils pour accompagner notre croissance.



TourMaG.com – Comment se déroule la reprise d’activité ?

L. G. : Nous avons lancé l’activité affaires en mai 2021. En une année, nous avons réussi à convaincre des grands comptes de collaborer avec nous.



L’activité se développe avec une forte croissance. En février, nous avons connu un gros rebond.

"La RSE prend une place centrale" TourMaG.com – Quelles sont les tendances post covid-19 du voyage d’affaires ?



L.G. : Notre positionnement est dans le cœur de cible des entreprises qui veulent se renouveler.



La RSE prend une place centrale. Nous discutons avec de gros prospects de quelques dizaines, voire centaines, de millions d’euros de chiffre d’affaires et leur priorité est vraiment la



Ils souhaitent faire en sorte que tous leurs collaborateurs voyagent sans discrimination, sans différences entre les personnes en situation de handicap et les valides.



Concernant l’aspect environnemental, nous ne voulons pas être classifiés comme faisant du greenwashing, nous plantons véritablement des arbres et nous nous engageons auprès des entreprises à respecter nos chartes, nos valeurs.



Le développement des



Pour autant, je ne pense pas que le volume des déplacements se réduise à l’avenir. Les déplacements professionnels restent indispensables.



TourMaG.com – Comment vous êtes-vous adaptés sur le plan technologique ?



L. G. : Cinq développeurs travaillent en interne sur notre propre portail SBT. Il est très compétitif et permet d’avoir une vue à 360° sur les déplacements, tout en ayant un œil nouveau sur l’impact environnemental.



Nous sommes très à l’écoute des demandes des clients, car nous sommes jeunes sur le marché. Nous sommes en veille constante.



Abonnement : "Je ne crois pas au modèle à l’utilisateur actif" TourMaG.com – Quel est votre business model ?



L.G. : Il est atypique. Nous fonctionnons par abonnement par consommation globale de l’entreprise et non sur l’utilisateur actif.



Avec notre abonnement, en fonction des dépenses mensuelles liées aux déplacements, nous facturons des frais. Que vous ayez effectué une réservation à 10 000 euros, ou 100 réservations à 10€, on facturera les mêmes frais, peu importe le nombre de voyageurs.



Nous raisonnons en volume global dépensé dans le mois. Le 1er du mois suivant, nous vous envoyons votre facture avec le relevé de toutes les consommations et la facture des frais de gestion.



L’abonnement au frais global est le modèle de demain. J’espère que l’on sera suivi par d’autres.



TourMaG.com – Quels avantages cela présente ?



L.G. : Pour les clients, c’est très simple, ils savent déjà à l’avance combien ils vont dépenser. S’ils dépensent 10 000 euros, ils auront un abonnement autour de 150 euros par mois.



Nous n’avons pas de frais off, de surmarge. Nous n’avons jamais eu une seule discussion avec un client sur une facture litigieuse. Ce modèle offre une vraie visibilité aux clients et à nous-mêmes. Cela simplifie la gestion.



Je ne crois pas au modèle à l’utilisateur actif, trop complexe selon moi. Les entreprises recherchent de la simplicité pour se concentrer sur leur cœur de métier.



TourMaG.com - Comment ce modèle a-t-il été accueilli par vos clients et prospects ?



L.G. : Cela a demandé un travail d’éducation. Pour ne rien vous cacher, certains clients sont encore à la grille tarifaire standard, car nous avons mis en place l’abonnement qu’en janvier.



Nous accompagnons nos clients petit à petit sur le changement, nous leur expliquons que c’est beaucoup plus fluide, que ça leur permet de maitriser leurs frais, en les lissant. Le service facturation y gagne du temps.



La grille de frais annexe est la même pour tout le monde, selon la tranche correspondante, le client peut facilement savoir combien on l’a facturé, à combien s’élèvent les frais de gestion.



"Nous visons les 200 entreprises clientes à la fin de l’année 2023 et 5 millions d’euros de volume d’activité" TourMaG.com – Que pensez-vous de NDC ?



L.G. : C’est une bonne chose pour le marché de sortir des GDS, mais, pour l’instant, ce n’est pas encore abouti. Je trouve cela curieux de passer par Amadeus car l’idée était de les contourner.



Mais ils ne sont pas allés au bout de la réflexion qui est pourtant bonne.



Nous l’utilisons et avons de bons retours.



TourMaG.com - Quels sont vos objectifs ?



L.G. : Nous ambitionnons de prendre une place de choix sur le créneau des voyages d’affaires écoresponsables.



Nous avons prévu d’investir dans la communication d’ici la fin de l’année, pour se développer au mieux.



Nous visons les 200 entreprises clientes à la fin de l’année 2023 et 5 millions d’euros de volume d’activité.



Nous avons obtenu l’agrément auprès de l'Association Internationale du Transport Aérien (IATA) la semaine dernière, cela va nous permettre de bien grandir.

