Mondoramas - Grouptour (Provence-Alpes-Côte d'Azur) L'alliance de deux spécialistes des voyages de groupes en France et en Europe depuis près de 30 ans.

Mondoramas est une agence réceptive spécialiste des séjours thématiques en France et en Europe. Initialement réceptif PACA, nous avons élargi au fil des années notre production à toute la France puis au reste de l’Europe. Nous concevons des séjours et circuits sur mesure pour les groupes de toutes tailles, ainsi que des Autotours pour permettre à vos clients de découvrir nos belles régions grâce à des programmes riches de découvertes extraordinaires.

Mondoramas Voyages, basée à La Ciotat dans le Sud de la France est spécialisée dans les voyages thématiques en France et en Europe. Nous concevons pour nos clients AGV et Autocaristes des séjours sur mesure pour des groupes constitués ou pour leurs brochures GIR. Dans un premier temps, réceptif PACA, nous avons élargi au fil des années notre production à toute la France puis au reste de l’Europe. En 2018 nous avons racheté Grouptour, groupement d’hôteliers indépendants afin de renforcer notre partenariat avec ces passionnés par leur terroir qui offrent des séjours de grande qualité en Tout Compris au même prix partout en France !



Grâce à nos programmes vos clients découvriront en profondeur la destination, en abordant diverses thématiques, culture, gastronomie, œnologie, nature, patrimoine, artisanat ou industriel etc… avec des guides accompagnateurs de haut niveau. Ils seront logés dans des hôtels ou clubs de vacances confortables et une grande attention sera portée à la qualité des repas. Et bien évidemment, tout cela en toute sécurité, tant sanitaire qu’au niveau du transport.



Forts de notre expérience de la France et de ses trésors, nous avons créé, ces dernières semaines, tout un panel de programmes adaptés à la nouvelle situation liée au Covid-19. La possibilité de faire voyager des petits groupes ou des familles soit en Mini Groupes, sur le même modèle que nos voyages de groupes, mais pour des plus petits nombres. Soit de nouveaux programmes très exclusifs, dans lesquels nous vous proposons de nouvelles expériences uniques, insolites pour une découverte extraordinaire de notre si beau Pays et de ses régions merveilleuses. Ces nouveaux programmes sont destinés à des tout petits groupes (- de 9), familles ou groupes d’amis. Ils peuvent être proposés soit en Vans ou en Minibus, soit en Autotours pour le temps d’un week-end ou pour des séjours plus longs.



Profitez d’un hébergement confortable et relaxant pour découvrir nos belles régions de France avec nos séjours en étoile, qui chaque jour vous proposeront des découvertes exclusives et vous feront vivre des expériences pleines de surprises. Nous vous proposons également de découvrir toutes nos belles villes au patrimoine si riche sous forme de City Break en liberté ; ou alors, préférez nos circuits itinérants, avec chaque soir la découverte d’un lieu accueillant et douillet, pour vous reposer de toutes les superbes visites et rencontres que vous aurez faites dans la journée.





Promo | Des Alpilles au Luberon.

A partir de 259 €

Escapade gourmande en Provence !

04 Jours/ 03 Nuits



La Provence vous émerveillera par ses paysages patinés par le soleil du midi et le souffle du Mistral.

Riche d’une histoire millénaire et d’un savoir faire ancestral, la Provence rime incontestablement avec charme et douceur de vivre.

Nombreux sont les attraits dans cette région prisée, et l’on ne peut évoquer la Provence sans mentionner les magnifiques villages perchés du Luberon, l’ancienne cité des papes d’Avignon, le massif des Alpilles avec ses champs d’oliviers et maquis ou fleurent bon le thym et le romarin et bien sûr ses marchés colorés et ses spécialités savoureuses !

Mini groupe | Marseille - Aix en Provence - Cassis.

A partir de 379 €

05 Jours/ 04 Nuits



Profitez d’une escapade dans la région Marseillaise pour découvrir la Provence comme vous ne l’avez jamais vue !

De la pétanque aux Calissons, des Calanques aux vignes de la Sainte Victoire, ce voyage initiatique aux accents du Sud vous entrainera hors des sentiers battus…

Randonnée | Alpes Provençales.

A partir de 485 €

05 Jours/ 04 Nuits



En toutes saisons, les Alpes Provençales s’offrent à vous !

Partez à la découverte d’une région magnifique : le lac de Serre-Ponçon dont les criques et l’eau turquoise en font une mer à la montagne ; Embrun, ville d’art et d’histoire surnommée la Nice des Alpes pour la douceur de son climat, enfin, Savines-le-Lac qui à l’instar de son pont, est labellisée au titre du patrimoine du XXème siècle.

Entre villes et randonnées, vous tomberez sous le charme de cette région !

Horaires : 8h30 à 18h

Jours d'ouverture : Du lundi au vendredi

Langues parlées : Anglais - Italien - Espagnol - Japonais



Vos contacts :

Frédéric & Emmanuel Nesta

Président et Directeur Général

mondoramas@mondoramas.com

Tel : +33 (0)4 42 360 360

Mobile : +33 (0)6 38 93 04 74



Adresse postale : 943 Voie antiope – Athélia III – 13600 La Ciotat



Site web : www.mondoramas.com/



