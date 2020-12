Montagne : le Conseil d’Etat n'autorise pas la réouverture des remontées mécaniques

Dans cette affaire, les différents acteurs de la montagne ont fait valoir que "l’interdiction, sauf rares exceptions, de l’accès du public aux remontées mécaniques, qui a pour conséquence l’arrêt de l’activité du ski alpin sur l’ensemble du territoire national et qui emporte des conséquences économiques et sociales graves pour les stations de sport d’hiver et les collectivités locales concernées, n’est ni nécessaire, ni proportionnée ", peut-on lire dans l'ordonnance datée du 11 décembre 2020.



Et de poursuivre : " Si elle cible les remontées mécaniques, dont l’utilisation ne présente par elle-même aucune dangerosité avérée au regard du risque de contagion, qui plus est alors que des protocoles sanitaires stricts ont été élaborés, elle a en réalité pour objectif de limiter des déplacements de population qui auront lieu en toute hypothèse en raison de la réouverture de tous les commerces et des perspectives envisagées par le gouvernement d’autorisation sans limite des déplacements à l’occasion des fêtes de fin d’année.



En outre, n’est pas documenté le risque de propagation de l’épidémie que ferait courir la fréquentation des stations de ski et d’autres moyens de transport, plus dangereux du point de vue des risques de contamination, restent en service ".



Les acteurs de la montagne ont également souligné le fait que " dans l’hypothèse d’une réouverture des remontées mécaniques " [...] " la clientèle étrangère ferait largement défaut et que la clientèle nationale se situerait à des niveaux bien plus faibles ".



Autres points intéressants : " des différenciations géographiques auraient dû être envisagées, notamment pour les régions où est pratiqué un ski à la journée sans hébergement et que la pression supplémentaire sur le système hospitalier que risquerait de provoquer le traitement des accidents de ski est marginale, 95% de ces accidents étant traités au niveau des médecins des stations ".