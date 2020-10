Murmuration : comment rendre le tourisme plus durable grâce à l'imagerie satellite ?

Le temps est loin depuis février et le début de l'ouragan covid-19, mais il convient de garder espoir. Après le mauvais temps vient toujours le soleil et le tourisme repartira c'est une certitude, il manque seulement la date du grand départ.



Sauf qu'une fois l'ouragan passé, il sera temps de se remettre au travail pour assurer la durabilité de l'activité.



Nous ne parlons pas d'une durabilité économique, mais de rendre ce secteur plus respectueux de l'environnement et des territoires sur lesquels il se déploie.



Pour réussir cet enjeu majeur, une start-up toulousaine propose de prendre de la hauteur et de s'envoyer... dans l'espace. L'équipe des 3 cofondateurs possède alors des spécialistes de la question.



" Il se trouve que deux d’entre nous ont toujours travaillé dans l’observation de la terre, le spatial et les satellites où de très nombreuses données existent et peuvent être très utiles pour orienter le marché vers des pratiques plus durables, " explique Cathy Sahuc, cofondatrice de Murmuration.



Vous vous demandez alors comment l'immatériel peut rendre le matériel et l'humain plus respectueux des terres qui l'entourent ?