MuséoParc Alésia : Laurent Bourdereau prend les commandes

Laurent Bourdereau était jusqu’alors à la tête de l’Établissement Culturel RESO Nièvre. Il a notamment occupé les postes de Directeur de la Maison de la Vache qui Rit du groupe BEL (Jura) et de Directeur des domaines départementaux de Chamarande et Méréville dans l’Essonne. Il a également été administrateur du festival Chalon dans la rue.



Laurent Bourdereau prendra ses fonctions le lundi 13 février 2023. Il souhaite « assurer la continuité des chantiers en cours, faire vivre le nouveau parcours de visite, s’appuyer sur l’attractivité du site pour poursuivre le développement du territoire, au plus près des acteurs locaux et accueillir tous les publics avec une dimension innovante et familiale ».



La saison 2022 s’achève sur une " fréquentation historique pour le MuséoParc" avec 84 352 visiteurs.