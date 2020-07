Myanmar: prolongation automatique des visas électroniques non utilisés

L'aéroport international de Yangon

L'aéroport international de Mandalay

L'aéroport international de Nay Pyi Taw

Le poste-frontière de Tachileik ( frontière avec la Thaïlande )

Le poste-frontière de Myawadi ( frontière avec la Thaïland e)

Le poste-frontière de Kawthaung ( frontière avec la Thaïlande )

Le poste-frontière de Tamu ( frontière avec l'Inde )

Le poste-frontière de Rih Khaw Dar ( frontière avec l'Inde )

Pour l'heure, cette mesure ne concerne que les visas électroniques et non pas les visas consulaires apposés sur le passeport.Depuis le 20 Mars 2020, le Myanmar ne délivre temporairement plus de visas ordinaires, cette mesure étant, pour l'instant, applicable jusqu'au 31 Juillet 2020.Cette date devrait être prochainement révisée pour un nouveau mois, le Département Civil de l'Aviation du Myanmar ayant annoncé il y a deux jours la prolongation de la suspension des vols commerciaux internationaux jusqu'au 31 Août 2020.Au 29 Juillet 2020, le Myanmar enregistrait un total de 353 cas du nouveau coronavirus Covid-19 pour 6 décès.Lancé en Septembre 2014 et disponible de façon simplifiée auprès d' Action-Visas.com , l'e-Visa birman permet aux touristes internationaux de 100 pays* d'arriver au Myanmar via 8 points de contrôle: