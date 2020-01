"Ne chassez pas les touristes de Paris !", clame Lionel Rabiet aux candidats à la Mairie de Paris Le président des EDV IDF remet son titre en jeu

Lionel Rabiet a choisi les magnifiques salons parisiens de l’Ambassade du Portugal à Paris pour organiser le cocktail de début d’année des Entreprises du Voyage Ile-de-France. Une façon de saluer ce tourisme portugais qui se développe chaque année davantage sur le marché français et se situe dans le top 5 des destinations préférées.

Rédigé par Michèle SANI le Vendredi 24 Janvier 2020

Les mandats des administrateurs régionaux des Entreprises du Voyage (EDV) arrivent à échéance en avril 2020.



Les candidats élus auront la possibilité de se porter candidat à la présidence de leur région.



A ce poste depuis trois ans, Lionel Rabiet remet son titre en jeu tout en lançant un appel auprès des adhérents pour qu’ils fassent acte de candidature.



Il semble que les vocations tardent. Il leur reste quelques jours, jusqu’au 31 janvier 2020.

La Convention EDV IDF 2020 du 25 novembre au 2 décembre Le tourisme réceptif Paris/Île-de-France est un secteur qui préoccupe le président régional des EDV et c’est avec une certaine inquiétude qu’il se projette sur les grands événements attendus, dont les JO. « Je demande aux candidats à la Mairie de Paris de revoir leur position et de ne pas chasser les touristes de Paris.



Ils veulent à l’unanimité interdire tout véhicule dans Paris, dont les cars de touristes. C’est une décision lourde de conséquences pour la ville et pour les nombreuses professions du secteur ».



Un autre souhait : avoir des représentants du réceptif au sein du prochain Conseil d’Administration EDV Île-de-France.



En 2020, Lionel Rabiet a le projet de poursuivre et de développer les Rendez-Vous proposés aux adhérents.



Véritables ateliers de travail gratuits, ils abordent les grands sujets du moment au rang desquels le juridique, l’emploi (en 2019, près de 100 candidats se sont présentés), le numérique.



Le prochain rendez-vous dédié au numérique est programmé mardi 28 janvier au 15 avenue Carnot.



A noter : la prochaine Convention EDV Île-de-France aura lieu du 26 novembre au 1er décembre 2020. La destination n’est pas encore communiquée.

Une saison croisée Portugal / France Le Portugal était aussi à l'honneur. « Nous préparons avec la France une grande saison croisée. Elle donnera aux Français l’opportunité de mieux connaître le Portugal et aux Portugais celle de découvrir des aspects méconnus de la France.



Du 1er juillet 2021 au 28 février 2022, une programmation partagée, originale, culturelle sera mise en place à travers les deux pays. La gastronomie, les produits du terroir, l’oenologie feront partie des thèmes mis à l’honneur », a dit en substance S.E. Jorge Torres Perreira. Il a aussi évoqué cette fameuse « Nationale 2 » qui traverse le pays de Nord en Sud.



Les vins, les vignobles et leurs caves mondialement réputées… Le Portugal les met en avant avec une ambition claire : prendre position sur les grandes destinations oenologiques du monde, « en deuxième position après la France », a souligné le diplomate ambassadeur.



A noter : aux agents de voyages ayant une clientèle MICE, le Portugal propose une participation avec des service ciblés (transferts, soirée de gala etc.) . Les programmes sont mis en place en fonction des budgets et de certains critères.



En nouveautés 2020, citons des liaisons Paris/Faro (AF) et Paris/Funchal en direct (Transavia).



En matière d’hôtellerie, le Portugal et ses partenaires investissent : 60 ouvertures à travers le pays en 2019. Il y en aura 180 de plus dans les trois prochaines années.

