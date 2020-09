Nemea : une nouvelle résidence aux Deux Alpes

Nemea annonce l'ouverture d'une nouvelle résidence aux Deux Alpes.



Située à l’entrée de la station, la résidence Nemea le Hameau**** est composée d’appartements allant du studio de 2 personnes au T4 de 10 personnes.



Les logements sont entièrement équipés (coin-cuisine avec plaques vitrocéramiques, micro-ondes, lave-vaisselle, réfrigérateur, cafetière électrique, bouilloire électrique, grille-pain, linge de lit et de toilette, TV), et disposent pour la plupart d’un balcon avec vue sur les sommets.



Plusieurs équipements sont accessibles gratuitement : piscine, bain à remous, salle de sport, sauna et hammam.