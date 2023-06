Nice déjà prête pour accueillir le Rendez-Vous en France 2026

« Ces grands événements mondiaux permettent à notre région de conforter sa première place après Paris pour le tourisme d’affaires. Cette édition sera dédiée à la mise en valeur d’un tourisme positif et durable.



C’est tout l’enjeu de notre stratégie : poursuivre le développement de notre économie touristique qui alimente 10% de nos emplois et 13% du PIB régional, tout en préservant notre écrin, comme le bien-être des Provençaux, des Alpins et Azuréens. Bienvenue à Rendez-Vous en France en Région Sud !

« En retenant la candidature de Nice pour l’accueil de cet événement rassemblant près de 2 000 professionnels du tourisme, Atout France confirme le dynamisme et l’attractivité de notre territoire, ainsi que son savoir-faire dans l’accueil et l’organisation de grands événements nationaux et internationaux

».», reprend en écho Christian Estrosi président de la Métropole Nice Côte d'Azur et président délégué de la Région Sud.