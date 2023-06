Rendez-vous en France à Lyon et Nice en 2025 et 2026

"Ces 2 dossiers de candidature, reçus dans le cadre de la consultation lancée pour sélectionner la destination d’accueil du salon Rendez-vous en France en 2025, ont retenu l’attention d’Atout France de par leur grande qualité. Aussi, l’Agence a-t-elle choisi de les confirmer dès 2023, ce qui permettra d’anticiper leur organisation de façon encore plus optimale"

Après l’Occitanie et Toulouse, qui recevront la 17ème édition les 26 et 27 mars 2024, ce sera au tour de Lyon en 2025 et de Nice en 2026 d'accueillir le salon Rendez-vous en France. indique un communiqué de presse d'Atout France. Lyon avait déjà accueilli un salon Rendez-vous en France il y a 17 ans. Quant à Nice , ce n'est pas non plus une première puisque la capitale azuréenne avait été la ville hôte en 2010.