Nicolas d'Hyèvres rebondit chez... Air Antilles

Lancée dans une course contre la montre, pour obtenir son certificat de transporteur aérien et pouvoir reprendre les vols, avant la fin du 1er trimestre 2024, Air Antilles poursuit son recrutement.



Pour relancer son activité commerciale, la compagnie entend s'appuyer sur une personnalité bien connue du voyage.



La rumeur bruissait depuis de nombreux, quant à un retour aux affaires de Nicolas d'Hyèvres, du côté des Antilles et plus précisément au sein du siège de la compagnie locale.



Au mois de juin dernier, nous avions été mis au courant de sa nomination dans l'organigramme d'Air Antilles, mais personne ne nous avait confirmé l'information.



C'est désormais chose faite.



L'ancien président des EDV pour la région Hauts-de-France - Normandie a été nommé directeur des ventes d'Air Antilles. La prise de fonction date de décembre 2023.