Air Antilles : une reprise des vols différée ? 🔑

" Nous estimons à ce stade pouvoir voler avant la fin du 1er trimestre. Une compagnie aérienne n’est pas une entreprise comme une autre.



Il ne suffit pas d’appuyer sur un bouton pour faire redémarrer la production ! Le plan se déroule donc comme prévu, le cap est maintenu.



Et fort heureusement d’ailleurs, car s’agissant de transport aérien, nous parlons d’exigences règlementaires indispensables. L’essentiel, c’est la confiance et elle est ici présente à tous les niveaux, " tempère le PDG d'Air Antilles.



La reprise des vols est attendue autour du 1er mars 2024. Un laps de temps supplémentaire pour redécoller qui ne remettrait pas en cause la pérennité de l'entreprise.



L’ensemble de la documentation technique aurait été transmise aux différents organismes de contrôle de l'aviation civile. De plus, un audit de la Direction de la sécurité de l'Aviation civile (DSAC) est prévu à la fin du mois de janvier.



Quant à celui de l’Organisme pour la Sécurité de l'Aviation Civile (OSAC) devrait avoir lieu début février. Une fois toutes les remarques reçues et soldées, Air Antilles pourra obtenir sa licence d'exploitation et lancer la commercialisation de ses vols.



D'ailleurs, sur la page Facebook de la compagnie, un texte a été posté à l'attention des voyageurs, pour les informer de la reprise prochaine de l'activité. Il n'y est pas encore possible de réserver des billets d'avion.



A noter la nouvelle identité visuelle de la marque.